Gedämpfte Erwartungen im Nimstal 

Nach 24 Spielen steht die SG Nimstal-Wolsfeld auf dem vierten Platz der Kreisliga B 13. Wenn es nach Trainer Christian Illien geht, wäre ein Platz weiter vorne möglich gewesen: „In der Rückrunde sind wir hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben.“ Gründe dafür waren aus seiner Sicht die mangelnde Einstellung der Spieler in manchen Situationen der Partien, die Auftritte in den Begegnungen mit den direkten Konkurrenten um die vorderen Plätze, aber auch temporäre Ausfälle, die man nicht wirklich gut kompensieren konnte.

Jedoch blickt Illien auch auf gute Aspekte zurück: „Besonders gut war, dass ich die gesamte Größe des Kaders ausnutzen konnte. Auch die Trainingsbeteiligung war zufriedenstellend.“ Mit Blick auf die beiden letzten Spiele in dieser Saison erhofft sich der Trainer die volle Punktausbeute. Nach dem 5:1 am Sonntag gegen die FSV Eschfeld geht es nun zunächst am Sonntag, ab 15 Uhr, in Wolsfeld gegen Schlusslicht SG Baustert II. Das letzte Saisonspiel am Sonntag darauf in Lünebach bei der SG Pronsfeld sieht er als besondere Herausforderung an, da die Gastgeber aktuell nur drei Punkte hinter der SG aus Wolsfeld, Messerich, Alsdorf und Niederweis stehen.

So gut die Saison 24/25 auch insgesamt verlief, so schwer droht die nächste zu werden. „Wenn man in jedes Spiel so reingeht, dass man es gewinnen will, wäre zwangsläufig die Folge daraus, oben mitzuspielen“, meint der Trainer. Doch durch einen Umbruch im Kader wäre ihm ein gesicherter Mittelfeldplatz bereits recht. Als Beispiel für die personelle Fluktuation nennt er den Keeper Philipp Peters. Dieser wird ab Sommer nicht mehr das Torwarttrikot der SG Nimstal tragen und wohl zum aktuellen Bezirksligisten SV Schleid wechseln. „Er ist mit Sicherheit einer der besten Torhüter in unserer Klasse und kann meiner Meinung nach ein bis zwei Klassen höher spielen, deswegen wird es nicht leicht sein, ihn zu ersetzen“, sagt Illien über seinen Noch-Keeper. Eine Sache steht für die nächste Saison auf jeden Fall fest: Der langjährige Jugendtrainer Illien bleibt Coach der Senioren.