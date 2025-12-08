Geckle führt das Feld an

Die Winterpause hat gerade erst angefangen. Das gibt uns die Möglichkeit auf die Torschützenlisten der verschiedenen Ligen zu blicken. Wir starten unsere kleine Serie mit der Verbandsliga und liefern euch einen Überblick.

Fabian Geckle vom FV Fortuna Heddesheim befindet sich auf dem besten Weg, sich die Torjägerkrone am Ende der Saison zu sichern. Momentan steht er bei 18 Treffern und hat damit vier mehr als sein härtester Verfolger Marlon Ludwig vom FC-Astoria Walldorf II. Dahinter rangiert Steffen Foshag von der DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal mit zwölf Toren und Tim Buchheister aus Mühlhausen mit elf. Jonas Malsam vom 1.FC Bruchsal und Nikolaos Dobros von GU-Türk. SV Pforzheim komplettieren die Top sechs, die jeweils zehn oder mehr Tore erzielt haben.

Um die Daten eure Spieler einzutragen müsst ihr gar nicht viel tun. Und mit ein bisschen Glück schafft es dann auch der ein oder andere in die FuPa Elf der Woche.

Zuallererst muss die Aufstellung eingetragen sein. Meldet euch dafür, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, als FuPa-Vereinsverwalter an und pflegt die Aufstellungen eurer Mannschaften. Dann könnt ihr nach den Spielen bis spätestens dienstagfrüh für eure Favoriten stimmen und die Chancen erhöhen einen eurer Kicker in die FuPa Elf der Woche zu wählen. Was auch immer hilft: Macht Werbung in eurem Verein dafür und weist eure Mitspieler, Fans und Vereinsverantwortlichen darauf hin, ihre Stimmen abzugeben. Denn eines ist klar - jede Stimme hilft.

Aber nicht nur die reine Stimmenanzahl ist entscheiden, die FuPa-Programmierer haben sich große Mühe gegeben, damit weitere Parameter über die Ernennung zur Elf der Woche entscheiden. Ein ausgeklügelter Algorithmus bewertet bei Torhütern und Abwehrspielern die Anzahl der Gegentore, ebenso helfen einem Spieler selbstverständlich geschossene Tore dabei die Chancen auf die Elf der Woche zu erhöhen. Darüber hinaus kann man davon profitieren, wenn man beispielsweise eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft schlägt.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!

Wenn du noch kein FuPa-Vereinsverwalter bist, dann melde dich doch einfach unter folgendem Link an:

