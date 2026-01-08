Gechingen wird drei Tage lang zum Zentrum des Hallenfußballs

Der Januar steht in Gechingen ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Das Aktiven-Hallenturnier der Sportfreunde Gechingen vereint vom 9. bis 11. Januar 2026 ein außergewöhnlich breites Teilnehmerfeld, einen klar strukturierten Modus und ein dicht getaktetes Spielprogramm. Über drei Tage hinweg treffen Mannschaften aus Landesliga, Bezirksliga und den verschiedenen Kreisligen aufeinander und machen die Halle zur sportlichen Bühne des Winters.

Das Aktiven-Hallenturnier der Sportfreunde Gechingen ist eine umfangreiche Veranstaltung. Insgesamt 25 Mannschaften nehmen teil, verteilt auf fünf Fünfergruppen. Der Wettbewerb ist dabei bewusst leistungsübergreifend angelegt und bringt Teams aus unterschiedlichen Spielklassen zusammen. Diese Bandbreite verleiht dem Turnier seinen besonderen Reiz und sorgt für eine Vielzahl unterschiedlicher Spielansätze.

Drei Tage Hallenfußball ohne Unterbrechung

Der Turnierauftakt erfolgt am morgigen Freitag, 9. Januar 2026. Gespielt wird an diesem Abend in den Gruppen 1 und 2. Der Samstag, 10. Januar 2026, ist den Gruppen 3, 4 und 5 vorbehalten und bringt einen langen Hallenfußballtag bis in die späten Abendstunden. Am Sonntag, dem 11. Januar 2026, folgt schließlich die Finalrunde mit zwölf qualifizierten Teams. Die Spielzeit beträgt an allen Tagen zwölf Minuten.

Strukturierter Gruppenmodus als Grundlage

In allen fünf Gruppen treten jeweils fünf Mannschaften im Modus jeder gegen jeden an. Freitags und samstags qualifizieren sich die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie zusätzlich jeweils ein Gruppendritter für die Endrunde. Dieser Modus belohnt konstante Leistungen und lässt kaum Raum für taktisches Abwarten. Jede Partie hat unmittelbare Bedeutung für den weiteren Turnierverlauf.

Leistungsvielfalt im Teilnehmerfeld

Das Starterfeld reicht von der Landesliga bis in die Kreisligen und den Nachwuchsbereich. Mit Croatia Reutlingen ist ein Landesligist vertreten, hinzu kommen mehrere Bezirksligisten wie die Sportfreunde Gechingen und der SV Althengstett. Zahlreiche Kreisligisten aus unterschiedlichen Staffeln ergänzen das Feld. Auch mit der SGM Heckengäu U19 nimmt eine A-Juniorenmannschaft teil, was den offenen Charakter des Turniers unterstreicht.

Freitag als sportlicher Auftakt

Der morgige Freitagabend steht ganz im Zeichen der Gruppen 1 und 2. Mannschaften wie die Sportfreunde Gechingen, der FSV Deufringen, der FV NK Zrinski Calw oder der VfL Nagold II eröffnen das Turnier. Die enge Abfolge der Spiele verlangt frühe Konzentration und schnelle Anpassung an die Bedingungen in der Halle. Bereits an diesem ersten Abend werden wichtige Weichen für den weiteren Turnierverlauf gestellt.

Samstag mit maximaler Belastung

Am Samstag erreichen Turnierdichte und Belastung ihren Höhepunkt. In den Gruppen 3, 4 und 5 stehen zahlreiche Spiele auf dem Programm, verteilt über den gesamten Nachmittag und Abend. Mannschaften wie Croatia Reutlingen, der SV Althengstett, der VfL Ostelsheim, der KSC Sindelfingen oder die Sportfreunde Kayh kämpfen um den Einzug in die Endrunde. Die späten Anstoßzeiten stellen zusätzliche Anforderungen an Kondition und mentale Stabilität.

Sonntag als Bühne der Entscheidung

Der Sonntag gehört der Finalrunde. Zwölf qualifizierte Teams werden in drei Vierergruppen eingeteilt. Nach der Gruppenphase folgen K.-o.-Spiele ab dem Viertelfinale. Ab diesem Moment entscheidet jede einzelne Partie über Weiterkommen oder Ausscheiden. Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei und das Finale bilden den sportlichen Höhepunkt des Wochenendes.

Klare Abläufe und sportliche Fairness

Der Turniermodus sorgt für Transparenz und Vergleichbarkeit. Alle Mannschaften absolvieren mehrere Spiele, bevor es in die entscheidende Phase geht. Die Mischung aus Gruppen- und K.-o.-System verbindet Planungssicherheit mit maximaler Spannung. Der Hallenfußball zeigt sich dabei in seiner kompromisslosen Form: schnell, intensiv und fehleranfällig.