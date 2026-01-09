Gechingen startet intensiv in ein dreitägiges Hallen-Turnier

Das Aktiven-Hallenturnier der Sportfreunde Gechingen ist am heutigen Freitag mit einem dichten und ereignisreichen ersten Turniertag eröffnet worden. In den Gruppen 1 und 2 entwickelte sich früh eine hohe Intensität, geprägt von engen Spielen, wechselnden Tabellenlagen und einer auffälligen Ausgeglichenheit hinter den jeweiligen Spitzenreitern. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie ließen kaum Raum für Fehler, jeder Punkt hatte unmittelbares Gewicht. Bereits am ersten Abend zeigte sich, dass dieses Turnier über drei Tage hinweg von Konstanz, Belastbarkeit und mentaler Stärke entschieden werden wird.

Der Rahmen: Zwei Gruppen als Auftakt Zum Start des Turniers gingen die Mannschaften der Gruppen 1 und 2 an den Ball. Fünf Teams pro Gruppe traten im Modus jeder gegen jeden an. Der heutige Freitag bildete damit den ersten sportlichen Filter in einem Wettbewerb mit insgesamt fünf Vorrundengruppen. Die besten zwei Teams jeder Gruppe sowie ausgewählte Gruppendritte qualifizieren sich für die Finalrunde am Sonntag. Entsprechend hoch war der Druck bereits am ersten Spieltag.

Sportfreunde Gechingen mit offensiver Präsenz Die Gastgeber belegten mit sechs Punkten Rang zwei. Mit 11:9 Toren stellte Gechingen die offensiv auffälligste Mannschaft der Gruppe. Das 4:2 gegen Zrinski Calw und das torreiche 3:3 gegen SG Gäufelden unterstrichen diese Qualität. Gleichzeitig verhinderten drei Unentschieden den ganz großen Schritt nach vorne. Dennoch blieb das Team im Rennen um den direkten Einzug in die Finalrunde.

Gruppe 1: Ehningen setzt sich an die Spitze In der Gruppe 1 überzeugte der TSV Ehningen II durch Stabilität und Effizienz. Mit acht Punkten und einem Torverhältnis von 8:5 sicherte sich Ehningen II den ersten Platz. Der 2:2-Auftakt gegen die Sportfreunde Gechingen wurde durch einen 1:0-Erfolg gegen SG Gäufelden, ein 3:3 gegen den FSV Deufringen und ein klares 2:0 gegen den FV NK Zrinski Calw ergänzt. Diese Serie reichte, um sich knapp, aber verdient an die Spitze zu setzen.

Dichtes Mittelfeld mit Gäufelden und Deufringen

Die SG Gäufelden und der FSV Deufringen folgten mit jeweils fünf Punkten. Beide Teams zeigten konstante Leistungen, ließen aber in entscheidenden Momenten Punkte liegen. Gäufelden überzeugte mit einem 3:0 gegen Deufringen und einem 3:3 gegen Gechingen, während Deufringen mit einem 2:0 gegen Zrinski Calw und einem 3:3 gegen Ehningen II wichtige Akzente setzte. Die Tabellenkonstellation hielt die Entscheidung bis zum letzten Spiel offen.

Zrinski Calw findet keinen Rhythmus

Der FV NK Zrinski Calw musste sich mit einem Punkt und Rang fünf begnügen. Trotz kämpferischer Ansätze reichten die Ergebnisse nicht aus, um Anschluss zu halten. Mit 3:9 Toren wurde deutlich, wie schnell kleine Schwächen im Hallenfußball bestraft werden.

Gruppe 2: Stammheim marschiert vorneweg

In der Gruppe 2 setzte der VfL Stammheim früh ein klares Zeichen. Mit vier Siegen und einem Remis sammelte Stammheim zehn Punkte und beendete den Abend mit einem Torverhältnis von 10:5 an der Spitze. Siege gegen VfL Nagold II, 1. FC Calmbach und VfB Effringen sowie das 1:1 gegen die SGM Heckengäu U19 zeigten eine ausgeglichene Mannschaftsleistung über den gesamten Abend.

Heckengäu U19 mit mutigem Auftritt

Die SGM Heckengäu U19 belegte mit sieben Punkten den zweiten Platz. Trotz der deutlichen 1:7-Niederlage gegen VfL Nagold II zeigte das junge Team Moral und gewann unter anderem 3:2 gegen VfB Effringen sowie 5:4 gegen den 1. FC Calmbach. Das Remis gegen Stammheim rundete einen beachtlichen Auftritt ab.

Nagold und Effringen im engen Verfolgerfeld

VfL Nagold II und VfB Effringen kamen jeweils auf sechs Punkte. Nagold II überzeugte vor allem offensiv mit 15 erzielten Treffern, darunter ein 7:1 gegen Heckengäu U19 und ein 6:0 gegen Calmbach. Effringen wiederum sammelte seine Punkte über Disziplin und Effizienz, blieb jedoch in den direkten Duellen knapp hinter den vorderen Rängen.

Calmbach ohne Punktgewinn

Der 1. FC Calmbach blieb punktlos und musste 18 Gegentore hinnehmen. Trotz einzelner guter Phasen fehlte die Durchschlagskraft, um Spiele zu drehen oder eng zu halten.

Ein Auftakt mit klarer Aussage

Der erste Turniertag in Gechingen zeigte eindrucksvoll, wie eng und anspruchsvoll dieses Hallenturnier angelegt ist. Keine Gruppe ließ frühzeitig klare Abstände zu, hinter den Spitzenreitern blieb alles offen. Der Freitag setzte damit den Ton für ein Turnier, das über drei Tage hinweg von Tempo, Intensität und sportlicher Ausgeglichenheit geprägt sein wird.