Gechingen mit irrem 7:0 im Topduell gegen Sulz, Eutingen dreht Spiel

Der SV Wittendorf bleibt ein Anwärter auf den Titel und feierte mit einem 4:1-Sieg über den SV Gültlingen einen Heimerfolg. Dabei begann die Partie denkbar ungünstig: Bereits in der 1. Minute brachte Justin Göppert die Gäste in Führung. Wittendorf aber reagierte stark – Marco Sumser traf in der 19. Minute zum Ausgleich, ehe Dominik Stoll kurz vor der Pause per Foulelfmeter (43.) das Spiel drehte. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber tonangebend: Sumser verwandelte in der 50. Minute erneut vom Punkt, ehe Dominik Schillinger in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte. ---

Einen herben Rückschlag musste die SGM Felldorf/Bierlingen hinnehmen. Gegen den SV Baiersbronn setzte es eine deutliche 0:3-Heimniederlage. Timm Schuler brachte die Gäste in der 33. Minute in Front, Lukas Gaiser erhöhte kurz nach der Pause (52.), ehe Sebastian Braun in der 62. Minute den Endstand markierte. Baiersbronn präsentierte sich überlegen und bleibt durch den Auswärtssieg weiter in der Spitzengruppe. ---

Ein echtes Offensivfeuerwerk boten die Sportfreunde Gechingen beim 7:0-Heimsieg gegen den VfR Sulz. Jonathan Tommasi eröffnete per Foulelfmeter in der 15. Minute, ehe Kevin Hörner (24.) und Edison Behramaj (28.) auf 3:0 stellten. Behramaj legte in der 37., 56. und 74. Minute gleich drei weitere Treffer nach – ein Viererpack, der ihn zum Mann des Tages machte. Tommasi setzte in der 76. Minute den Schlusspunkt. Gechingen demonstrierte damit eindrucksvoll seine Offensivstärke und übernahm dank des besseren Torverhältnisses die Tabellenführung. ---

Der FV Grün-Weiß Ottenbronn musste sich trotz engagierter Leistung dem VfL Nagold II mit 2:3 geschlagen geben. Stefan Wurm brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung, doch Fabio Mandel (41.) und Lukas Weber (53.) drehten das Spiel zugunsten der Gastgeber. Der VfL aber bewies Moral: Tom Gutekunst glich in der 70. Minute aus, und Daniel Atis traf in der 82. Minute zum Sieg. ---

Der 1. FC Altburg besiegte die SG Dornstetten klar mit 3:0. Jan Brecht eröffnete früh in der 14. Minute, Nderim Berisha erhöhte noch vor der Pause (42.). Jan Hölzle sorgte in der 69. Minute für den Endstand. Altburg bleibt durch diesen Erfolg punktgleich mit den Topteams der Liga. ---

Ein ausgeglichenes Duell lieferten sich die SG Oberreichenbach/Würzbach und die SG Ahldorf/Mühlen, das am Ende mit 2:3 an die Gäste ging. Raphael Kurtz brachte Ahldorf/Mühlen früh in der 5. Minute in Führung, doch Marvin Keppler glich in der 14. Minute aus. Nach der Pause traf Pascal Trick in der 55. Minute zum 1:2, Max Keppler egalisierte in der 62. Minute, ehe Thomas Raible in der 76. Minute das umkämpfte Spiel entschied. ---

Der TSV Möttlingen wartet weiter auf den zweiten Saisonsieg. Gegen die TSF Dornhan reichte es nur zu einem 1:1. Andreas Essig traf in der 29. Minute zur Führung, doch ein unglückliches Eigentor von Moritz Albrecht in der 48. Minute brachte Dornhan zurück ins Spiel. Die Gastgeber schwächten sich durch eine Gelb-Rote Karte gegen Dennis Flaiz (43.). Trotz Unterzahl kämpfte Möttlingen aufopferungsvoll, blieb aber ohne den erhofften Dreier. ---