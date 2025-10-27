Gechingen jubelt – Baiersbronn stoppt Tabellenführer Gültlingen

Der 10. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald endete mit spannenden Duellen, Toren im Minutentakt und einem Dämpfer für Spitzenreiter Gültlingen. Während Baiersbronn zu Hause triumphierte, festigten Sulz und Altburg ihre Positionen im oberen Tabellenfeld. Im Tabellenkeller verschaffte sich Ahldorf/Mühlen Luft mit einem Kantersieg, während Dornstetten eine herbe Heimniederlage einstecken musste.

Der Abend begann aus Sicht der Gastgeber nach Maß. In der 12. Minute traf Lamin Bojang zur frühen 1:0-Führung für den TSF Dornhan. Danach entwickelte sich ein enges Spiel, in dem Althengstett zunehmend Druck machte. Erst in der Schlussphase gelang den Gästen der Ausgleich, als Dino Telalovic in der 80. Minute zum 1:1 traf. Doch die Freude der Althengstetter währte nur kurz: Vier Minuten später brachte Albion Muzaqi Dornhan in der 84. Minute erneut in Führung. Mit großem Einsatz verteidigten die Gastgeber das 2:1 bis zum Abpfiff. ---

Der SV Baiersbronn hat Tabellenführer SV Gültlingen mit 2:0 besiegt und damit für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Schon früh stellte Kevin Braun mit seinem Treffer in der 8. Minute die Weichen auf Sieg. Rico Finkbeiner legte in der 32. Minute nach und besiegelte damit den Heimerfolg. Baiersbronn zeigte sich über 90 Minuten bissig, taktisch diszipliniert und nutzte seine Chancen. ---

Ein echtes Torfestival sahen die Zuschauer in Ahldorf: Die SG Ahldorf/Mühlen feierte beim 6:2 gegen den TSV Möttlingen einen überzeugenden Heimerfolg. Tobias Schmollinger eröffnete in der 16. Minute den Torreigen, Raphael Hopf erhöhte in der 33. Minute, ehe Pascal Trick mit dem Pausenpfiff (45.) das 3:0 markierte. Nach dem Anschlusstreffer durch Steffen Graze (59.) drehte Ahldorf noch einmal auf: Raphael Hopf (62.), Tobias Schmollinger (64.) und Matthias Hellstern (71.) trafen zum zwischenzeitlichen 6:1, ehe ein Eigentor von Florian Werth (81.) den Schlusspunkt setzte. Die Gäste verloren in der Schlussminute zudem Thomas Kattner mit Rot. ---

Der 1. FC Altburg setzte seine starke Serie fort und gewann beim VfL Nagold II mit 2:0. Nach einer umkämpften Anfangsphase nutzte Nderim Berisha in der 42. Minute eine Gelegenheit zur Führung. In der 69. Minute machte Jan Hölzle mit dem 2:0 alles klar. Altburg überzeugte mit Stabilität und Effizienz, während Nagold zwar kämpfte, aber offensiv zu harmlos blieb. ---

Ein hart erkämpfter 1:0-Arbeitssieg gelang dem VfR Sulz gegen den FV Grün-Weiß Ottenbronn. Domenico Mosca erzielte in der 51. Minute das Tor des Tages. Sulz blieb defensiv konzentriert, während Ottenbronn trotz viel Einsatz nicht den entscheidenden Zugriff fand. Mit dem Sieg rückt Sulz bis auf einen Punkt an die Tabellenspitze heran. ---

Ein mitreißendes Duell lieferten sich die Sportfreunde Gechingen und der SV Wittendorf, das die Hausherren knapp mit 3:2 für sich entschieden. Gechingen begann furios: Domenico Pellino traf bereits in der 6. Minute, Steffen Honigmann legte in der 14. Minute nach, und Andreas Kiwranoglou sorgte in der 34. Minute für die vermeintliche Vorentscheidung. Doch Wittendorf kam zurück: Patrick Möhrle verkürzte in der 68. Minute und legte vier Minuten später (72.) nach. Gechingen rettete den Vorsprung mit viel Kampfgeist über die Zeit. ---

Der SV Eutingen verpasste es, zu Hause zu punkten, und verlor knapp mit 1:2 gegen die SGM Felldorf/Bierlingen. Julian Mayer brachte die Gäste in der 4. Minute in Führung, ehe Jascha Fauss in der 33. Minute den Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel zeigte Leon Kaiser in der 55. Minute Übersicht und traf zum entscheidenden 2:1. Felldorf/Bierlingen überzeugte mit Kompaktheit. ---

Für die SG Dornstetten gab es nichts zu holen: Aufsteiger SG Oberreichenbach/Würzbach nahm mit einem klaren 3:0 alle Punkte mit. Marvin Keppler traf in der 17. Minute zur Führung, Christopher Pfrommer erhöhte nur sieben Minuten später (24.) auf 2:0. In der zweiten Halbzeit setzte Sandro Dennis Niethammer in der 67. Minute den Schlusspunkt.

