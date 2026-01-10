Gechingen erlebt einen langen Abend voller Tempo und Entscheidungen

Der zweite Turniertag des Aktiven-Hallenturniers der Sportfreunde Gechingen am heutigen Samstag wurde zu einem echten Belastungstest für Spieler und Tabellenrechner. In den Gruppen 3, 4 und 5 fielen zahlreiche Tore, Favoriten setzten sich durch, andere Teams mussten früh erkennen, wie schmal der Grat im Hallenfußball ist. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie, fünf Mannschaften pro Gruppe und ein strikter Qualifikationsmodus sorgten dafür, dass jeder Treffer Gewicht hatte. Nach einem intensiven Abend stehen mehrere Mannschaften mit klaren Ambitionen für die Finalrunde am morgigen Sonntag fest.

Gruppe 3: Croatia Reutlingen setzt sich durch In der Gruppe 3 präsentierte sich der SV Croatia Reutlingen als stabilster Faktor. Mit zehn Punkten und einem Torverhältnis von 10:3 sicherte sich das Team den Gruppensieg. Der knappe Auftaktsieg gegen den FV Calw war der Startschuss für einen konstanten Auftritt, gekrönt vom klaren 4:0 gegen SV Althengstett II. Dahinter folgte der FV Radnik Sindelfingen mit neun Punkten und elf erzielten Treffern. Besonders das direkte Duell gegen Croatia Reutlingen entschied über Platz eins und zwei. Der FV GW Ottenbronn II blieb mit sieben Punkten in Schlagdistanz, während der FV Calw trotz ausgeglichener Tordifferenz nur drei Punkte sammelte. Für SV Althengstett II endete der Abend punktlos.

Der Modus als ständiger Begleiter Auch am zweiten Turniertag blieb der Turniermodus der entscheidende Rahmen. Fünf Vorrundengruppen, gespielt an zwei Abenden, mit der klaren Vorgabe: Die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie ausgewählte Gruppendritte qualifizieren sich für die Finalrunde. Diese Struktur erhöhte den Druck von Beginn an. Unentschieden konnten hilfreich sein, reichten aber selten aus, um sich komfortabel abzusichern. Jede Gruppe entwickelte ihre eigene Dynamik, doch eines war überall gleich: Nachlassen wurde sofort bestraft.

Gruppe 4: Gastgeber-Reserve und Althengstett vorne

Die Gruppe 4 brachte eine klare Spitze hervor. Die Sportfreunde Gechingen II und der SV Althengstett beendeten die Vorrunde jeweils mit neun Punkten. Gechingen II überzeugte vor allem offensiv, was sich in 14 erzielten Toren widerspiegelte, während Althengstett mit körperlicher Präsenz und Effizienz punktete. Der VfL Sindelfingen II und der FC Unterjettingen folgten mit jeweils sechs Punkten und lieferten sich mehrere direkte Duelle auf Augenhöhe. Der Türkische SV Calw blieb ohne Punktgewinn und musste eine hohe Gegentorzahl hinnehmen, was die Härte dieser Gruppe unterstrich.

Gruppe 5: Altensteig mit perfekter Ausbeute

In der Gruppe 5 setzte der TSV Altensteig ein deutliches Ausrufezeichen. Vier Siege aus vier Spielen, zwölf Punkte und ein Torverhältnis von 10:4 bedeuteten eine makellose Bilanz. Die Sportfreunde Gechingen folgten mit sieben Punkten auf Rang zwei und hielten sich damit ebenfalls in Reichweite der Finalrunde. Dahinter entwickelte sich ein enger Kampf zwischen VfL Ostelsheim, Sportfreunde Kayh und dem KSC Sindelfingen. Die knappen Ergebnisse zeigten, wie offen diese Gruppe war, doch letztlich entschieden Details über die Platzierungen.

Ein Abend der Belastung und Konzentration

Der Spielplan verlangte den Mannschaften alles ab. Begegnung folgte auf Begegnung, Pausen waren kurz, die Intensität hoch. Gerade in den späten Spielen zeigte sich, welche Teams ihre Ordnung halten konnten und wer dem hohen Tempo Tribut zollen musste. Die Halle in Gechingen wurde zum Resonanzraum eines Turniers, das von Schnelligkeit, Direktheit und mentaler Stärke lebt.

Der Blick nach vorn: Die Finalrunde am Sonntag

Nach Abschluss der Vorrunde richtet sich der Fokus auf den morgigen Sonntag. Zwölf qualifizierte Mannschaften treten dann in drei Vierergruppen gegeneinander an. Der erste Anstoß der Finalrunde erfolgt um 14:30 Uhr. Nach der Gruppenphase folgt ab dem Viertelfinale die K.-o.-Phase, in der es kein Zurück mehr gibt. Halbfinals, Spiel um Platz drei und Finale verdichten das Turnier zu einem kompakten Entscheidungsblock am frühen Abend.

Ein Turnier mit klarer Handschrift

Der zweite Turniertag hat gezeigt, was das Aktiven-Hallenturnier der Sportfreunde Gechingen ausmacht: Ausgeglichenheit, hohe Intensität und ein Modus, der keine Nachlässigkeit erlaubt. Wer sich durchsetzen will, braucht Konstanz über mehrere Spiele hinweg. Der Samstag hat die Favoriten herausgearbeitet, aber auch bewiesen, dass Überraschungen jederzeit möglich sind. Die Bühne für einen spannenden Finaltag ist bereitet.