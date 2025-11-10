Gechingen bleibt vorn – Altburg und Sulz gleichauf

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald hatte alles zu bieten: packende Spitzenspiele, unerwartete Punktverluste und ein enges Gedränge im Tabellenmittelfeld. Drei Teams teilen sich nun die Tabellenspitze, während im Keller wichtige Lebenszeichen gesendet wurden.

In Nagold endete die Siegesserie des Spitzenreiters Gechingen – am Ende hieß es 2:2. Die Gäste führten nach Treffern von Jonathan Tommasi (34.) und Edison Behramaj (53.) bereits komfortabel, doch Nagold II kämpfte sich zurück. Tom Gutekunst verkürzte (60.), ehe Stefan Wurm in der 87. Minute den viel umjubelten Ausgleich erzielte. Zuvor hatte Tommasi einen Foulelfmeter vergeben (48.), der das Spiel früh hätte entscheiden können. Nagold zeigte Moral, Gechingen bleibt trotz Punktverlust Tabellenführer.

Nach dem Seitenwechsel kam Wittendorf kurzzeitig auf, als ein Eigentor von Thomas Heinz in der 58. Minute den Rückstand verkürzte. Doch Sulz reagierte mit Entschlossenheit – und vor allem mit einem überragenden Dennis Mutschler. Er erzielte innerhalb von 15 Minuten einen lupenreinen Hattrick: In der 65., 77. und 80. Minute traf er dreimal und machte den Sulzer Kantersieg perfekt.

Was für ein Auftakt in den 12. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald: Der VfR Sulz zeigte sich in bestechender Form und ließ dem SV Wittendorf keine Chance. Schon in der ersten Halbzeit deutete sich an, dass die Hausherren an diesem Abend kaum zu bremsen sein würden. In der 17. Minute brachte Jonathan Siegel Sulz in Führung, ehe Dennis Mutschler mit einem Treffer in der 30. Minute nachlegte und den Vorsprung ausbaute.

Der SV Gültlingen hat seine aufsteigende Formkurve abrupt gestoppt. Gegen clevere Gäste aus Felldorf/Bierlingen unterlag der Tabellenfünfte mit 0:2. Leon Kaiser brachte die SGM nach 23 Minuten in Führung, Dogukan Kilicaslan legte kurz vor der Pause nach (43.). Gültlingen fand kein Mittel gegen die disziplinierte Defensive der Gäste, die mit diesem Auswärtssieg auf 21 Punkte klettern und im Titelrennen bleiben. ---

Spektakel pur in Baiersbronn: In einer der unterhaltsamsten Begegnungen der Saison siegte der SV Althengstett mit 4:3. Nach frühen Treffern von Cagdas Günes (12.) und Patriot Behramaj (26.) führten die Gäste zweimal, doch Baiersbronn kam immer wieder zurück. Rico Finkbeiner (47.) und Bruno Ribeiro (49.) drehten das Spiel, ehe Elvis Behramaj (55.) und erneut Patriot Behramaj (74.) für die Entscheidung sorgten. Ein wichtiger Erfolg für Althengstett, das sich mit nun 16 Punkten ins Mittelfeld schiebt, während Baiersbronn im Titelrennen Federn lässt. ---

Ein Spiel mit zwei Gesichtern endete in Eutingen 2:2. Die Gastgeber führten durch Kai Sieb (3.) und Henry Sattler (64.) scheinbar sicher, doch trotz einer Roten Karte gegen Ayte Karabacak (43.) drehte der dezimierte TSV Möttlingen auf. Moritz Albrecht (70.) und Marcel Fricker (79.) glichen aus und bescherten dem Schlusslicht einen unerwarteten Punkt. Für Eutingen war es ein Rückschlag im Kampf um die obere Tabellenhälfte. ---

Der TSF Dornhan feierte beim 5:2 gegen die SG Oberreichenbach/Würzbach einen hohen Saisonsieg. Ahmet Colak (18.) und Maximilian Wagner (30., 43.) legten den Grundstein für den Erfolg. Julian Haas (38.) und Alessio Lonis (46.) trafen ebenfalls, während Marvin Keppler für die Gäste doppelt erfolgreich war (34., 56.). Dornhan sendet ein kräftiges Lebenszeichen, während die SG nach zuletzt guten Wochen wieder ins Stolpern gerät. ---

Ein packendes Duell endete 3:3 – und fühlte sich für Ahldorf wie ein Sieg an. Altburg dominierte die erste Hälfte und führte nach Treffern von Zsolt Balogh (15.), Luca Malandra (21.) und Leander Weiß (34.) klar. Doch die Gastgeber gaben sich nicht auf: Pascal Trick brachte sein Team mit einem Doppelpack zurück (61., 79.), ehe Raphael Hopf in der Nachspielzeit zum umjubelten Ausgleich traf (90.+5). Altburg verpasste damit den Sprung an die alleinige Spitze, bleibt aber punktgleich mit Gechingen und Sulz im Rennen. ---

Ein Treffer entschied die Partie in Dornstetten. Julian Immisch traf in der 45. Minute für die Gäste aus Ottenbronn, die damit nach langer Durststrecke wieder dreifach punkteten. Die Hausherren bemühten sich, blieben offensiv jedoch zu harmlos. Für Ottenbronn war der Auswärtssieg von großer Bedeutung – mit nun zwölf Punkten hält man den Anschluss ans Mittelfeld, während Dornstetten weiter stagniert.

