Gechingen behauptet Spitze – Sulz bleibt dran, Baiersbronn stürzt

Der 16. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald hatte alles zu bieten: Überraschungen, klare Ansagen im Meisterrennen und bittere Rückschläge für mehrere Teams. Während Gechingen seine Tabellenführung ausbaut, erleben Wittendorf und Baiersbronn einen ernüchternden Sonntag.

Die SG setzte nach Wochen der Unsicherheit ein klares Zeichen und besiegte Felldorf/Bierlingen mit 3:0. Max Keppler eröffnete früh (4.), Marvin Keppler erhöhte nach einer halben Stunde (34.) und legte kurz darauf seinen zweiten Treffer nach (37.). Die Gäste hatten an diesem Tag kaum Zugriff auf das Spiel. Oberreichenbach verschafft sich mit diesem Heimsieg Luft und klettert auf Rang neun.

Der SV Wittendorf musste einen der empfindlichsten Rückschläge der Saison hinnehmen. Die SG Dornstetten gewann das Duell mit dem Absteiger deutlich mit 4:0. Philipp Kilian brachte die Gastgeber kurz vor der Pause verdient in Führung (42.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Kilian (72.), ehe Spielertrainer Tim Jung auf 3:0 stellte (84.). Felix Burkhardt setzte den Schlusspunkt (89.). Dornstetten zeigte seine reifste Saisonleistung, während Wittendorf defensiv wie offensiv einen gebrauchten Tag erwischte und im Titelrennen zurückfällt.

Die Überraschung des Spieltags: Ottenbronn gewann 2:1 gegen Spitzenkandidat Baiersbronn. Julian Immisch traf bereits in der 3. Minute, ehe Sebastian Braun zum Ausgleich einschoss (8.). Yannick Binder stellte in Minute 37 den späteren Endstand her. Für den Tabellenführer der Vorwochen ist die Pleite ein Rückschritt im Titelkampf, während Ottenbronn wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelt. ---

Der Spitzenreiter bleibt an der Tabellenspitze. Lenny Zipperle verwandelte zunächst einen Strafstoß (11.), Kai Sieb glich für die Gäste aus (37.), doch Zipperle traf nur zwei Minuten später erneut (39.). In einer intensiven Schlussphase sah Torhüter Tim Schuldt noch Rot wegen einer Notbremse (87.). Gechingen verteidigte den Vorsprung mit Leidenschaft und bleibt die konstanteste Mannschaft der Liga. ---

Sulz gewinnt souverän mit 2:0 und bleibt Gechingen auf den Fersen. Nach torloser erster Halbzeit traf Moritz Haible in der 63. Minute, Lukas Plocher sorgte mit dem 2:0 (85.) für klare Verhältnisse. Sulz rückt damit auf den zweiten Tabellenplatz, Dornhan hat mit zwölf Punkten Platz 15 inne. ---

Nagold II feierte beim 4:1 einen wichtigen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Jan-Christian Beifuß traf zweimal (9., 37.), Tom Gutekunst legte das 3:0 nach (57.). Pascal Trick verkürzte für die Gäste (65.), ehe Emir Redzepagic den Endstand erzielte (74.). Nagold klettert damit auf Rang zwölf und überholt damit Ahldorf/Mühlen in der Tabelle. ---

Die Partie wurde abgesagt. ---

Ein geduldiges Altburg kam am Ende doch noch zum Ausgleich. Luca Bukowski brachte Gültlingen in der 25. Minute in Führung. Joker René Loos belohnte die Altburger Angriffsbemühungen mit dem Ausgleich in der 87. Minute. Die hitzige Schlussphase endete mit einer Gelb-Roten Karte für Paul Eckert (88.). Beide Teams bleiben damit in ihren jeweiligen Tabellensegmenten stabil.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________