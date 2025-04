Als mir die Kicker-App verkündete, dass das Spiel vorbei war und Hertha BSC grandios gegen Mainz gescheitert ist, konnte ich mich auf andere Dinge konzentrieren. Zum Beispiel auf das Paar, das direkt neben uns in diesem Wochenend-Geburtsvorbereitungskurs saß. Er – bzw. sein Zipper – fiel mir dabei besonders ins Auge, prangte doch darauf das Wappen des SV Babelsberg 03.

Hertha und Babelsberg haben ja eigentlich keinen guten Draht zueinander, wobei ich noch nie was gegen die Jungs und Mädels aus dem KarLi hatte. Und in der Not frisst der Teufel auch Fliegen – also Hauptsache, da ist noch ein Fußballfan in diesem Kurs.

Wir verstanden uns auch ganz gut und verbrachten den Kurs und die Pausen weitestgehend zusammen. Als das ganze Ding am Sonntagabend passé war und meine Frau, der Babybauch und ich auf der heimischen Couch saßen, ärgerten wir uns schon ein bisschen, dass wir vergessen hatten, nach einem Kontakt zu fragen.

Nun gut, die nächsten Wochen vergingen. Hertha BSC blamierte sich mit den Windhorst-Millionen weiter fleißig, Corona brach aus, der Sohnemann kam zur Welt, Hertha stabilisierte sich wieder (jedenfalls moralisch), Corona verschwand, und das Leben normalisierte sich.

Jedenfalls bis zum Dezember 2023. Da hieß es in unserer Kita plötzlich, dass ab sofort niemand mehr die Räumlichkeiten betreten dürfe. Man habe Schwarzschimmel gefunden. Uns wurde vom Träger zwar eine neue Kita zugewiesen, doch diese lag dermaßen abseits unserer Wege, dass meine Frau sich einen ganzen Tag ans Telefon klemmte und eine besser gelegene Kita fand. Zu meiner Freude war es die, in die auch ich als kleiner Piefke ging.

Recht kurz nach dem Wechsel fand in der neuen Kita eine Weihnachtsfeier statt. Während die Kids mit frisch gebackenen Waffeln durch die Gegend flitzten, gesellte ich mich zu den anderen Vätern ans kleine Lagerfeuer und fand direkt ein Gespräch mit dem Papa, der das Feuer am Leben hielt. Er kam mir unfassbar bekannt vor. Aber erst als das SVB03-Wappen auf seinem Zipper unter der Winterjacke hervorblitzte, wusste ich, wieso. Wie es aussah, hatte der Fußballgott unsere Wege fünf Jahre später wieder dadurch zusammengeführt, dass unsere Jungs nun in dieselbe Kita gingen.

Sein Sohn ist dabei wesentlich fußballbegeisterter als meiner. Trotzdem willigte mein Nachwuchs ein, als wir gefragt wurden, ob wir mal zusammen zum SV Babelsberg wollten. Auserkoren wurde das Spiel am Ostersamstag gegen die Reserve meiner Hertha.

Wir machten einen Treffpunkt aus, und für Muschelpo und mich ging es nach einem kleinen Snack im Restaurant zur goldenen Möwe auf die Avus. Allein das ist für den Sohnemann immer wieder ein Highlight: Avus-Tribüne, S-Bahn-Trasse parallel zur Straße und natürlich der Berliner Bär, der einen an der Stadtgrenze Dreilinden verabschiedet.

Kurze Zeit später fanden wir am vereinbarten Treffpunkt einen Parkplatz und überbrückten die Wartezeit, bis die anderen eintrafen, damit, umgefallene E-Scooter wieder aufzurichten. Mein Sohn hat nämlich – sein Zimmer natürlich ausgenommen – einen unglaublichen Drang zur Ordnung.

Sein Kita-Kumpel kam dann aber schnell mit Mama und Papa an der Hand in Sicht, und zusammen ging’s zum Einlass.

Ich weiß, dass Hertha und Babelsberg so ihre Differenzen haben. Aber aufgrund meiner politischen Einstellung fühle ich mich hier im Grunde ganz wohl, und auch dass der Sohnemann noch ohne Eintritt die Tore durchqueren durfte, war mir echt sympathisch.

Wir fanden uns – auch aufgrund des anhaltenden Regens – auf der Hintertortribüne ein.

Hier hatten die Kinder ein bisschen Platz zum Umherlaufen, und trotzdem war die Sicht aufs Spiel super.

Direkt hinter dem Tor hatte sich eine Casual-Gruppe versammelt, die so etwas wie ein nicht ganz so politisch korrektes Pendant zum Filmstadtinferno 99 bildete. Sie fielen aber nicht allzu oft durch Gesänge auf, sondern waren eher gegen Berlin am Pöbeln. Kreativ fand ich allerdings den Ausruf: „Dawai Dawai Babelsberg 03“.

Das Spiel riss keine Bäume aus, und man merkte den 03ern ein bisschen Nervosität an, da der Abstieg rechnerisch noch möglich war. Die Hertha-Bubis gingen dann auch durch einen wirklich üblen Abwehrbock in Führung, ehe die Hausherren sich fingen und ausglichen.

Kurz vor der Halbzeit wurde fix der Nachwuchs verköstigt. Papa pfiff sich bei der Gelegenheit eine wirklich köstliche Merguez ein – wohlwissend, dass mindestens 30 % der Bratwurst für den Lieblingssohn auch noch ihm gehören würden. Diese war zwar schon recht kalt, als die Kinderhände sie mir übergaben, aber immer noch lecker. Auch die Pommes, die für die Kinder geholt und von denen ich kosten durfte, waren ausgesprochen lecker.

Ich würde ja sagen, dass alles mir so schmeckte wie die erneute Hertha-Führung. Doch ich bin nach wie vor kein Freund davon, dass Zweitvertretungen in den regulären Ligen mitkicken.

Trotzdem hüpfte das Hertha-Herz natürlich kurz etwas höher, als Ben Hatira zum 1:2 traf.

Die letzten 20 Minuten des Spiels erlebte unsere kleine Gruppe komplett unterschiedlich: Während Papa im Babelsberg-Zipper und Sohnemann in St.-Pauli-Jacke auf den Ausgleich hofften, genoss ich das Spiel einfach nur, während mein Sohn den Abpfiff herbeisehnte – nicht etwa, weil er so scharf auf die drei Punkte war. Er wollte einfach nur nach Hause.

Recht pünktlich tat der Schiri ihm den Gefallen und beendete das Spiel. Die U23 von Hertha BSC nahm drei Punkte mit nach Berlin, und die Jungs ergatterten noch einen Luftballon, der – jedenfalls für meinen Sohn – das Highlight des Tages war.

Über die Avus und an abgerissenen Brücken der Stadtautobahn ging es wieder nach Hause.

Von mir aus können wir solche Ausflüge öfter machen. Aber ich schätze, mein Nachwuchs hat jetzt für eine Weile wieder genug vom Fußball.

der Kutten König