Du wirst automatisch weitergeleitet...

„Die erwartete harte Nuss“: In den Augen des Otterfinger Trainers Benedict Gulielmo (r. in Rot) hat die SG Hausham (weiß) ihren Sieg verdient. Die Leistung des TSV sei dennoch in Ordnung gewesen. – Foto: Thomas Plettenberg

Geburtstagspräsent erwünscht: TSV Otterfing empfängt SG Hausham Spielertrainer Gulielmo feiert 30. Geburtstag Der TSV Otterfing will sich bei der SG Hausham für die Niederlage im Hinspiel revanchieren - und so Spielertrainer Benedict Gulielmo ein Geburtstagspräsent überreichen. Otterfing – Das Schmetterlingsflattern hat sich gelegt. Wenn der TSV Otterfing zu Hause auf die SG Hausham trifft (Samstag, 14 Uhr), ist die Ausgangslage klar: Die Nordring-Elf muss in die Abstiegsrunde, während die Knappen um den Bezirksligaaufstieg kämpfen. Wobei Haushams Trainer erst zum Halali blasen will, wenn die Beute erlegt ist. Morgen, 14:00 Uhr TSV Otterfing Otterfing SG Hausham SG Hausham 14:00 PUSH Grundsätzlich hat Stephan Leitner ja recht. Es existiert ein Rechenbeispiel, das die Knappen noch in die Abstiegsrunde stürzen könnte. „Es ist ohne Respekt, Sauerlach schon vor dem Spiel zum Verlierer zu stempeln“, erklärt er zum finalen Spieltag. Aber es spiegelt die bisherigen Ergebnisse wider. Bei Otterfing auf jeden Fall werden Tabellenstand und Restprogramm realistisch gesehen. „Wir hatten schon Pech, dass für uns nur noch der undankbare vierte Platz drin ist“, erläutert Benedict Gulielmo. Unabhängig davon gibt sich der Spielertrainer kämpferisch: „Wir spielen zu Hause und wir spielen auf Sieg.“ Dass die Otterfinger in der misslichen Lage sind, wohl nur noch Platz vier Kreuth absichern zu können, ist auch im Hinspiel gegen die Knappen begründet. Kilian Siglreitmaier sicherte mit zwei Toren einen gerechten 2:0-Erfolg der SG Hausham. „Defensiv sehr sicher und gefährlich über schnelle Konter“, beschreibt Gulielmo die Vorzüge des Gegners, „wobei das unser schwächstes Spiel gewesen ist.“ Aber er hat eine Taktik mit den Außenstürmern und offensivem Pressing zurechtgelegt. „Ob es klappt, wird sich zeigen“, erörtert Gulielmo. Die vergangene Woche war bei beiden Vereinen mit Blick auf die Besetzung nicht optimal. Corona und kleinere Verletzungen hatten in beiden Lagern Spuren hinterlassen. Aber nun sind die Wogen geglättet. Die Nordring-Aufstellung ist stark. Auch im Haushamer Lager haben sich die personellen Sorgenfalten minimiert. Womit einem anspruchsvollen Derby nichts entgegensteht. Allerdings hat Gulielmo noch einen anderen Blickwinkel. Er erwartet sich von seinem Team ein Geschenk in Form eines Sieges. Ein Präsent zum 30. Geburtstag des Spielertrainers an diesem Freitag. (ko)