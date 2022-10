Geburtstagskind Stojak schießt Wangen zum Sieg (mit Pressekonferenz)



Das 1:0 für Wangen erzielte Stojak schon in der 5. Minute, nach einer schönen Hereingabe eines Mitspielers am Strafraum musste er den Ball nur noch einschieben. Vorausgegangen war hier ein unnötiger Ballverlust des FV Biberach im Mittelfeld. In der Folge hatte Stojak zwei weitere Großchancen in der 37. (frei vor dem Tor schoss er vorbei) und 38. Minute (Torwart Beck pariert Schuss im Strafraum), die er jedoch nicht nutzen konnte. Biberach hatte die besten Möglichkeiten durch einen Freistoß in der 8. Minute (Torwart Mähr konnte den Ball gerade noch ins Toraus lenken) und einen Distanzschuss der in der 40. Minute über das Tor ging.

Die Führung zur Halbzeit ging für die cleveren Gäste die vor allem Defensiv gut standen in Ordnung, der FV Biberach leistete sich zu viele unnötige Ballverluste.



Das 2:0 erzielte dann wiederum der überragende David Stojak in der 49. Minute, ein Zuspiel von Gleinser schob er unbedrängt ins Tor ein. Zuvor verlor der Gastgeber nach einem Eckball den Ball und Wangen konterte den FV dann klassisch aus. Im weitere Spielverlauf kam der FV Biberach noch zu ein paar Abschlüssen die jedoch insgesamt zu harmlos waren oder vom FC Wangen gut verteidigt wurden.

Für den FV Biberach war es ein gebrauchter Tag, dazu passte der verschossene Elfmeter in der Nachspielzeit von Andreas Wonschick ins Bild.



Zufrieden zeigt sich Trainer Candy Decker nach dem Spiel, der aber meinte das Wangen früher den Deckel in diesem Spiel draufmachen muss. Sichtlich enttäuscht war dagegen Trainer Florian Treske der auch sagte das diese Leistung seiner Mannschaft unter aller Sau war. "Es war nicht das Spiel das der FV Biberach spielen wollte, die Körpersprache hat heute gefehlt und so kannst du in der Verbandsliga auch gegen jeden anderen Gegener nicht gewinnen", so Treske weiter. Zum Mann des Tages David Stojak sagte Trainer Decker das er ein brutales Talent hat und nach Anfangsschwierigkeiten in dieser Liga immer besser reinkommt.

Das fehlen des 19-jährige Kevin Wistuba war heute deutlich sichtbar und er konnte auch nicht ersetzt werden, Treske bemängelte auch das schon so viel von dem Jungen Spieler abhängig ist. "Die Mannschaft muss weitermachen, es ist ja normal das nicht immer alles hunderpronzentig läuft. Es folgt nun das Spiel gegen den Tabellenführer und wir hoffen das wir Gmünd ein Bein stellen können" so Treske zum Abschluss der Pressekonferenz.



Das komplette Video der Pressekonferenz gibt es hier: