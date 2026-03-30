Geburtstagskind Robben sichert Heimsieg Nach torloser erster Halbzeit zeigt der SVF Moral – Hatting und Geburtstagskind Robben sorgen für den Heimsieg von red · Heute, 12:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der SV Flechum hat sich für einen engagierten Auftritt vor heimischer Kulisse belohnt und einen hart erkämpften 2:1-Erfolg gegen Sögel eingefahren. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber vielversprechend: Früh erspielte sich der SVF mehrere gute Möglichkeiten, ließ jedoch die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen. Mit zunehmender Spieldauer verlor die Begegnung etwas an Tempo, sodass es torlos in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel folgte zunächst die kalte Dusche. Ein Sonntagsschuss der Gäste schlug unhaltbar im Winkel ein und stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Doch Flechum zeigte die passende Reaktion – und einmal mehr war auf Sven Hatting Verlass. Der Neuzugang bewies sein Torjägergespür und verwandelte eine Ecke direkt zum schnellen Ausgleich. In der Folge übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle und drängten auf die Führung. Die fiel schließlich durch Lukas Robben, der sich an seinem Geburtstag selbst beschenkte und den Ball zum 2:1 im Netz unterbrachte.

Souveräne Schlussphase Sögel warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, doch die Defensive des SV Flechum hielt stand und ließ keine zwingenden Chancen mehr zu. So blieb es am Ende bei einem verdienten Heimsieg, der vor allem durch Moral und eine klare Leistungssteigerung nach dem Rückstand geprägt war. Nach dem Erfolg geht es für den SV Flechum nun in eine zweiwöchige Pause, ehe die nächste Aufgabe in Esterwegen wartet.