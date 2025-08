Geburtstagskind leitet Wende ein – Dorfen dreht Partie gegen Eberberg

Gegen den TSV Ebersberg gerät Dorfen zunächst in Rückstand. Leon Eicher sorgt mit einem Doppelpack für den Sieg der Hausherren.

Dorfen – Der TSV Dorfen gewann beim TSV Ebersberg knapp mit 2:1 (0:1) Toren. Am Ende war der Sieg auch verdient, wenngleich es zunächst nicht unbedingt danach aussah. Der Aufsteiger hat vor allem in der ersten Halbzeit vehement dagegen gehalten.

Während der ersten 45 Minuten tat sich nicht sehr viel. In dieser Phase nutzte Ebersberg seinen Heimvorteil und erspielte sich eine leichte Überlegenheit. Eine gute Möglichkeit hatte dabei Moritz Eglseder, als er auf der halbrechten Seite in den Dorfener Strafraum eindrang, aber Keeper Valentino Mierschke konnte am Ende doch noch entscheidend eingreifen.

Als sich beide Mannschaften schon in den Kabinen wähnten, schlugen die Gastgeber doch noch zu. Mit der letzten Aktion vor dem Pausenpfiff drang Eglseder in den Strafraum ein und wurde von Felix Blaha unfair abgeräumt. Den fälligen Strafstoß verwandelte er dann selbst zur 1:0-Pausenführung (45.). Bis dahin nicht unverdient.

Nach dem Wiederanpfiff zeigten sich die Isenstädter von einer besseren Seite. Anscheinend hatte Coach Andreas Hartl während der Pause seinem Team eindringlich ins Gewissen geredet. Plötzlich bestimmten sie die Partie, waren abgeklärter und erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten. Zunächst ohne Erfolg. Aufpassen mussten sie aber immer auf schnelle Ebersberger Konterangriffe, wenn auch nur wenige.

Der eingewechselte Alois Eberle schoss aus der Drehung volley knapp drüber (50.). Florian Brenninger kam nach einem Freistoß zum Schuss. Torhüter Lukas Schmidmaier konnte zur Ecke abwehren (55.). Dann stand wieder Mierschke im Mittelpunkt, als Eglseder alleine auf ihn zulief. Er konnte aber klären (57.). Nach einer Flanke von Lukas Aimer kam Yavuz Tenha aussichtsreich zum Kopfball, aber Schmidmaier konnte mit den Fingerspitzen klären (60.).

Dann eine Schrecksekunde für Dorfen. Mit einem Schuss aus der Drehung aus elf Metern prüfte Dominik Preis den Keeper. Mierschke konnte zur Ecke parieren und hielt so seine Mannschaft im Spiel (63.). Die Dorfener rannten jetzt unentwegt an und dominierten die Partie immer mehr und wurden schließlich auch dafür belohnt. Auf Flanke von Tenha köpfte Geburtstagskind Marvin Bräuniger das Leder zurück. Da stand Leon Eicher goldrichtig und markierte per Kopf den überaus verdienten Ausgleichstreffer (74.).

Jetzt wollten die Dorfener mehr. Sie drängten vehement auf den Siegtreffer und wurden am Ende für die Bemühungen auch belohnt. Nach einem Eckball von Alexander Linner war wiederum Eicher mit seinem Kopf zur Stelle und markierte den viel umjubelten Führungstreffer (79.), der dann auch bis zum Ende Bestand hatte.