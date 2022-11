Geburtstagskind, Joker und Torschütze In Unterzahl gelingt dem FC Sonneberg noch ein Joker-Tor und damit der Punktgewinn gegen den FSV Eintracht Hildburghausen.

Spielbericht

Die Platzhirsche mussten mit Nico Apostol, Vitaly Klaus, Lance Hertel, Stefan Funke (alle verletzt) und Marcel Schulz gleich mehrere Stammkräfte ersetzen. MK Hannes Schreck war gesundheitlich angeschlagen und deshalb beorderte ihn Ronny Röhr zunächst in die weniger laufaufwendige Zentrale der Vierer-Abwehrkette. Bei Hildburghausen meldeten sich mit Jonas Treubig und Konstantin Brückner zwei Defensivkräfte ab. So rutschte Maximilian Kupfer in die Dreierkette der Gäste. Er spielte auf rechts und Martin Schleicher übernahm neben Johannes Schelhorn die linke Abwehrseite.

In den ersten 45 Minuten waren die Torchancen überschaubar. Deshalb wurden die Seiten torlos gewechselt. Zunächst hatte Christopher Hopf die Führung der Einheimischen auf dem Schlappen. Frei vor dem Keeper war der Keeper der Gäste Julius Geyling auf dem Posten. Auf der anderen Seite setzte Tristan Rüffer seine Mitspieler zwei Mal gut in Szene. In Überzahl suchte er den besten Torschützen der Eintracht Sandro Eichhorn. Hannes Schreck machte mit starkem Stellungsspiel diese Möglichkeit zu Nichte. Wenig später flankte er auf den freistehenden Stefan Fischer. Bei seinen unbedrängtem Kopfball war Torwart Lukas Heß zur Stelle. Einen Aufreger gab es dann in der 33. Minute. Christopher Hopf war durchgestartet und konnte den Ball auch im Tor platzieren. Aber der Treffer zählte wegen Abseits nicht. Drei Minuten nach Wiederbeginn hatte Julian Held, er war zur Halbzeit eingewechselt worden, die Führung der Gastgeber erzielen können. Der etatmäßige Keeper hätte hier seinem Ruf als guter Feldspieler und Torschütze (schon zwei Mal erfolgreich) alle Ehre gemacht.

Geburtstagkind trifft zum Ausgleich

Nach einer Stunde Spielzeit gingen die Gäste dann in Führung. Einen tollen Angriff über Tristan Rüffer, Stefan Fischer und Sandro Eichhorn versenkte der Goalgetter mit seinem nunmehr 14. Saisontreffer, den er unter die Querlatte hämmerte, zur Gästeführung.

Nach der Matchstrafe gegen Frederik Leis agierte die Eintracht dann in Überzahl. Und der FSV hätte hier unbedingt das zweite Tor nachlegen müssen. Chancen dazu gab es genügend. Maximilian Schneider (70.), Sandro Eichhorn und Max Schneider mit dem zweiten Ball (74.) und noch einmal Sandro Eichhorn (81.) nutzten ihre Möglichkeiten nicht. Heimkeeper Lukas Heß hielt die Seinen im Spiel. Auf der anderen Seite traf Christopher Hopf nur den Pfosten.

Mit der Einwechslung von Tobias Gläser (72.) stellte Sonneberg trotz Unterzahl auf totale Offensive um. Hannes Schreck rückte weiter nach vorne, Moritz Bergmann sicherte nun hinten mit ab. Und beim knappen 0:1 war ja noch nichts verloren. Wobei das Vorhaben mit langen Bällen und Freistößen recht simpel und einfach war. Hildburghausen leistete sich auch hier zu viele Foulspiele und es gab somit Freistöße für die Platzhirsche. Diese Standards brachte Christopher Hopf, egal von wo, gefährlich in den Strafraum. Und nach der Eingabe von der rechten Seite verlängerte Geburtstagskind Tobias Gläser im 5-Meter-Raum stehen den Ball per Kopf in die Maschen.