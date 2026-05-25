Geburtstagskind Cedric Nielsen schießt den TuS Rotenhof zum Kreispokal von Olaf Wegerich · Heute, 21:20 Uhr · 0 Leser

Kreispokalsieger TUS Rotenhof. – Foto: KFV Rendsburg/Eckernförde

Der TuS Rotenhof hat den Kreispokal Rendsburg-Eckernförde gewonnen. Am Pfingstmontag konnte sich der Flens-Oberligist vor knapp 600 Zuschauern am Bystedtredder mit 2:1 (0:0) beim Landesligavizemeister Eckernförder SV durchsetzen. Ole Altendorf hatte die Gastgeber (48.) kurz nach der Pause in Führung geschossen, ehe zwei Treffer von Kenneth Traulsen (61.) und Geburtstagskind Cedric Nielsen (81.) bei hochsommerlichen Temperaturen für die Wende sorgten. Der TuS Rotenhof hat durch den Pokaltriumph den Einzug in die 1. Runde im SHFV-LOTTO-Pokal geschafft. Für Trainer Henning Knuth war es zugleich der erste Titelgewinn in seiner noch jungen Trainerlaufbahn.

Beide Mannschaften begannen zunächst sehr zurückhaltend und scheuten das Risiko. Meist wurde dabei auf beiden Seiten mit langen Bällen gearbeitet. Der Oberligist verstand es vor allem, über die linke Seite gefährlich zu werden.

Rotenhof mit den ersten Chancen Eine erste Torannäherung hatten die Gäste durch Cedric Nielsen (6.), der aus gut sechs Metern auf Höhe der Torlinie am ESV-Keeper Till Suhr scheiterte.

Deutlich gefährlicher wurde es nach einem Eckball von Mats Henke, doch Felix Knuth (16.), der am zweiten Pfosten völlig frei stand, versuchte es mit einem Seitfallzieher und zielte in die 3. Etage weit über das Tor. Altendorf gestoppt Nach gut zwanzig Minuten wurden die Gastgeber durch einen Konter von Ole Altendorf zum ersten Mal gefährlich, doch Jark Decker und Dennis Bienwald konnten den Eckernförder Angreifer im letzten Moment stellen. Dann ist wieder der Oberligist an der Reihe, und nach einem Freistoß von der linken Seite köpft Cedric Nielsen knapp neben den Pfosten. Woelki an den Innenpfosten Auf der Gegenseite haben die Gastgeber großes Pech, dass ein Schuss von Nils Woelki (39.) aus gut zehn Metern aus halbrechter Position nur am Innenpfosten landet, um dann von Dennis Bienwald geklärt zu werden. Die Gastgeber haben jetzt ihre beste Phase und halten den Druck weiter hoch. Ein weiterer Schuss von Julien Huber (43.) aus gut 18 Metern verfehlt ebenfalls nur knapp das Ziel. Felix Knuth scheitert mit Foulelfmeter an Till Suhr Das Spiel hat jetzt einiges zu bieten, und nach einer schönen Kopfballvorlage von Leon Rathmann sprintet Felix Knuth über vierzig Meter Richtung ESV-Tor, lässt dabei noch zwei Gegenspieler stehen, um dann im Strafraum gelegt zu werden. Den fälligen Strafstoß tritt Knuth selbst, doch ESV-Torhüter Till Suhr kann den gut geschossenen Ball mit einer schönen Parade an den Pfosten lenken. Altendorf bringt ESV in Führung Unmittelbar nach der Pause versetzten die Gastgeber dem Oberligisten den nächsten Tiefschlag. Nach einem schönen Tiefenpass von Luc Justen über die rechte Seite vollendet Ole Altendorf (48.) einen Konter zum Führungstreffer für den Landesligisten.

Leon Rathmann vom TUS Rotenhof war an beiden Toren beteiligt. – Foto: Olaf Wegerich

Henke und Rathmann treffen die Latte Doch der Oberligist zeigt sich keinesfalls geschockt und hat nur fünf Minuten später nach einem Freistoß von Mats Henke (53.) aus gut dreißig Metern, der an die Lattenunterkante prallt, die Riesenchance zum Ausgleich. Im Nachsetzen verfehlt Felix Struck das Tor nur knapp. Wenig später scheitert der starke Leon Rathmann mit einem Distanzschuss ebenfalls an der Torlatte, während Mats Henke (57.) einen weiteren Freistoß nur knapp neben das Tor setzt. Die Gastgeber stehen jetzt mächtig unter Druck und schaffen es kaum noch, für Entlastung zu sorgen. Kenneth Traulsen trifft zum Ausgleich Der längst fällige Ausgleichstreffer fällt nach einer schönen Balleroberung durch Leon Rathmann, als Justin Braun den Ball Richtung Fünfmeterraum scharf macht und Kenneth Traulsen (61.) aus wenigen Metern zum 1:1 trifft. Eine weitere gute Gelegenheit für den Oberligisten bietet sich Cedric Nielsen (73.), doch der kann beim Schussversuch geblockt werden. In der Schlussphase geht auch bei den Gästen, die etwas fahriger in ihren Aktionen werden, zunehmend die Ordnung verloren, doch die Gastgeber können kein Kapital daraus schlagen.

Cedric Nielsen erzielte an seinem 30. Geburtstag den Siegtreffer. – Foto: Olaf Wegerich