Geburtstagskind Cedric Nielsen schießt den TuS Rotenhof zum Kreispokal

Der TuS Rotenhof hat den Kreispokal Rendsburg-Eckernförde gewonnen. Am Pfingstmontag konnte sich der Flens-Oberligist vor knapp 600 Zuschauern am Bystedtredder mit 2:1 (0:0) beim Landesligavizemeister Eckernförder SV durchsetzen. Ole Altendorf hatte die Gastgeber (48.) kurz nach der Pause in Führung geschossen, ehe zwei Treffer von Kenneth Traulsen (61.) und Geburtstagskind Cedric Nielsen (81.) bei hochsommerlichen Temperaturen für die Wende sorgten. Der TuS Rotenhof hat durch den Pokaltriumph den Einzug in die 1. Runde im SHFV-LOTTO-Pokal geschafft. Für Trainer Henning Knuth war es zugleich der erste Titelgewinn in seiner noch jungen Trainerlaufbahn.
Beide Mannschaften begannen zunächst sehr zurückhaltend und scheuten das Risiko. Meist wurde dabei auf beiden Seiten mit langen Bällen gearbeitet. Der Oberligist verstand es vor allem, über die linke Seite gefährlich zu werden.
Eine erste Torannäherung hatten die Gäste durch Cedric Nielsen (6.), der aus gut sechs Metern auf Höhe der Torlinie am ESV-Keeper Till Suhr scheiterte.
Deutlich gefährlicher wurde es nach einem Eckball von Mats Henke, doch Felix Knuth (16.), der am zweiten Pfosten völlig frei stand, versuchte es mit einem Seitfallzieher und zielte in die 3. Etage weit über das Tor.
Nach gut zwanzig Minuten wurden die Gastgeber durch einen Konter von Ole Altendorf zum ersten Mal gefährlich, doch Jark Decker und Dennis Bienwald konnten den Eckernförder Angreifer im letzten Moment stellen.
Dann ist wieder der Oberligist an der Reihe, und nach einem Freistoß von der linken Seite köpft Cedric Nielsen knapp neben den Pfosten.
Auf der Gegenseite haben die Gastgeber großes Pech, dass ein Schuss von Nils Woelki (39.) aus gut zehn Metern aus halbrechter Position nur am Innenpfosten landet, um dann von Dennis Bienwald geklärt zu werden.
Die Gastgeber haben jetzt ihre beste Phase und halten den Druck weiter hoch. Ein weiterer Schuss von Julien Huber (43.) aus gut 18 Metern verfehlt ebenfalls nur knapp das Ziel.
Das Spiel hat jetzt einiges zu bieten, und nach einer schönen Kopfballvorlage von Leon Rathmann sprintet Felix Knuth über vierzig Meter Richtung ESV-Tor, lässt dabei noch zwei Gegenspieler stehen, um dann im Strafraum gelegt zu werden. Den fälligen Strafstoß tritt Knuth selbst, doch ESV-Torhüter Till Suhr kann den gut geschossenen Ball mit einer schönen Parade an den Pfosten lenken.
Unmittelbar nach der Pause versetzten die Gastgeber dem Oberligisten den nächsten Tiefschlag. Nach einem schönen Tiefenpass von Luc Justen über die rechte Seite vollendet Ole Altendorf (48.) einen Konter zum Führungstreffer für den Landesligisten.
Doch der Oberligist zeigt sich keinesfalls geschockt und hat nur fünf Minuten später nach einem Freistoß von Mats Henke (53.) aus gut dreißig Metern, der an die Lattenunterkante prallt, die Riesenchance zum Ausgleich. Im Nachsetzen verfehlt Felix Struck das Tor nur knapp.
Wenig später scheitert der starke Leon Rathmann mit einem Distanzschuss ebenfalls an der Torlatte, während Mats Henke (57.) einen weiteren Freistoß nur knapp neben das Tor setzt. Die Gastgeber stehen jetzt mächtig unter Druck und schaffen es kaum noch, für Entlastung zu sorgen.
Der längst fällige Ausgleichstreffer fällt nach einer schönen Balleroberung durch Leon Rathmann, als Justin Braun den Ball Richtung Fünfmeterraum scharf macht und Kenneth Traulsen (61.) aus wenigen Metern zum 1:1 trifft. Eine weitere gute Gelegenheit für den Oberligisten bietet sich Cedric Nielsen (73.), doch der kann beim Schussversuch geblockt werden.
In der Schlussphase geht auch bei den Gästen, die etwas fahriger in ihren Aktionen werden, zunehmend die Ordnung verloren, doch die Gastgeber können kein Kapital daraus schlagen.
Doch der Oberligist hat deutlich mehr zuzusetzen, und nach einer erneuten Balleroberung durch Leon Rathmann landet der Ball bei Cedric Nielsen (81.), der aus zentraler Position und gut 18 Metern Torentfernung an seinem 30. Geburtstag den Ball trocken in die rechte Ecke zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer schießt.
Für den rotgefährdeten Nils Woelki kam bei Eckernförde für die Schlussviertelstunde Ömer Dagtekin, der dann noch einmal ordentlich Wirbel veranstaltete, aber Torchancen konnten sich die Gastgeber keine mehr erspielen. Ein weiterer Freistoß von Mats Henke (84.) sowie eine gute Gelegenheit von Moritz Gersteuer nach einem Eckball von Henry Grothkopp hätten dem Oberligisten sogar einen deutlich höheren Sieg bescheren können.
Der TuS Rotenhof startet am Freitag zu einer dreitägigen Saisonabschlussfahrt nach Mallorca, ehe für den 18. Juni das erste Training nach der Sommerpause angesetzt ist.
Stimmen zum Spiel
Trainer Maik Haberlag (Eckernförder SV): „Der TuS Rotenhof hat das Spiel verdient gewonnen. Die Führung kurz nach der Pause hat uns nicht gut getan. In der zweiten Hälfte war es ein wildes Spiel. Heute sind wir noch traurig, müssen dann aber ab morgen den Blick auf die beiden Aufstiegsspiele zur Oberliga richten.“
Trainer Henning Knuth (TuS Rotenhof): „Wir haben das Spiel aus meiner Sicht verdient gewonnen. Gerade nach dem vergebenen Elfmeter kurz vor der Pause und dann mit dem Rückstand unmittelbar nach dem Seitenwechsel mussten wir einige Widerstände überwinden. Insgesamt haben wir viel Druck ausgeübt. Ich freue mich natürlich für unser Geburtstagskind Cedric Nielsen, dass ihm heute der Siegtreffer gelungen ist. Das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, die Saison mit so einem Erfolg zu beenden.“
Eckernförder SV: Suhr – Huber, Mohr, Knittel, Andreas, Bamler – Richter (82. Apitz) – Justen (87. Wolf), Wagner – Altendorf (85. Peters), Woelki (73. Dagtekin).
Trainer: Maik Haberlag.
TuS Rotenhof: Sörensen – Sierks, Decker, Bienwald, Braun (82. Ohm) – Felix Knuth, Rathmann – Struck (82. Gersteuer), Kenneth Traulsen (67. Grothkopp), Henke (88. Schrum) – Nielsen (90+3 Kuklinski).
Trainer: Henning Knuth.
Schiedsrichter: Hauke Moje (Osterrönfelder TSV).
Assistenten: Tim Jeschkeit und Jesper Rieckmann.
Zuschauer: 600 am Bystedtredder in Eckernförde.
Besondere Vorkommnisse: Felix Knuth (45.) vom TUS Rotenhof scheitert mit Foulelfmeter an Till Suhr.
Tore: 1:0 Ole Altendorf (48.), 1:1 Kenneth Traulsen (61.), 1:2 Cedric Nielsen (81.).