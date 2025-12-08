🔴⚪ Geburtstagskind bringt Sieg im letzten Spiel des Jahres 🔴⚪

Der TSV Weilheim/Teck verabschiedet sich mit einem hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Frickenhausen in die Winterpause!
Matchwinner des Tages:
🎉 Finn Schubarth – ausgerechnet am eigenen Geburtstag – sorgt kurz nach der Pause für den entscheidenden Treffer (47.). Ein perfekter Moment zum perfekten Zeitpunkt!
Nach der Führung zeigt die Mannschaft von Salvatore De Rosa und spielendem Co-Trainer Mike Tausch vollen Einsatz: kompakt stehen, Zweikämpfe annehmen, gemeinsam verteidigen. Frickenhausen kam nur einmal richtig gefährlich vor das Tor – ein Freistoß an den Pfosten.
Vorne hatten die Weilheimer ihrerseits Chancen zur Vorentscheidung: Jannick Hoyler traf den Außenpfosten, Felix Rueß verzog aus guter Position.
Am Ende zählt aber nur eins: Drei Punkte im letzten Spiel des Jahres! 🔥
Tor: Schubarth (47.)
Endstand: 1:0 🔴⚪
