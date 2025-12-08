🔴⚪ Geburtstagskind bringt Sieg im letzten Spiel des Jahres 🔴⚪

Der TSV Weilheim/Teck verabschiedet sich mit einem hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Frickenhausen in die Winterpause!

Matchwinner des Tages:

🎉 Finn Schubarth – ausgerechnet am eigenen Geburtstag – sorgt kurz nach der Pause für den entscheidenden Treffer (47.). Ein perfekter Moment zum perfekten Zeitpunkt!