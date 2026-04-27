Geburtstagskind als Matchwinner

Den entscheidenden Moment gab es in der 19. Minute: Nach einer glänzenden Vorarbeit von Kapitän Stan Kleyla erzielte A. Saeid das 1:0 und krönte seinen Einsatz damit gleich mit dem Siegtreffer zum Geburtstag (Glückwunsch zum 23.). 🎂⚽️ Bis zur Führung hatte der FCS leichte Vorteile, danach übernahmen jedoch zunehmend die Gäste das Kommando. Vor allem über die schnellen Außenbahnen, insbesondere rechts über Klotz, kam Gera-Westvororte immer wieder gefährlich vor das Saalfelder Tor. Die klarste Möglichkeit vor der Pause blieb jedoch ungenutzt.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum: Der Tabellenletzte wirkte keineswegs wie ein Schlusslicht, diktierte weiter das Geschehen, blieb im Abschluss aber glücklos. Hier war erneut Volodymyr Onyshchenko der Hauptakteur, der mehrere Situationen stark entschärfte und das knappe 1:0 festhielt. Saalfeld setzte in einer Phase mit vielen Abwehraufgaben auf Konter und hätte das Ergebnis durchaus ausbauen können, spielte diese Umschaltmomente aber nicht konsequent genug zu Ende. So blieb es am Ende beim knappen, etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Erfolg, der dem FCS im Abstiegskampf enorm hilft. Die Gäste dürfen sich über eine starke Leistung ärgern, fahren aber erneut ohne Punkte nach Hause.