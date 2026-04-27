Geburtstagskind als Matchwinner

Vor 155 Zuschauern wurde es allerdings deutlich schwerer als erwartet, denn die Gäste zeigten über weite Strecken einen richtig starken Auftritt.
BERICHT von H. Uhlmann / FC Saalfeld
Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum: Der Tabellenletzte wirkte keineswegs wie ein Schlusslicht, diktierte weiter das Geschehen, blieb im Abschluss aber glücklos. Hier war erneut Volodymyr Onyshchenko der Hauptakteur, der mehrere Situationen stark entschärfte und das knappe 1:0 festhielt. Saalfeld setzte in einer Phase mit vielen Abwehraufgaben auf Konter und hätte das Ergebnis durchaus ausbauen können, spielte diese Umschaltmomente aber nicht konsequent genug zu Ende. So blieb es am Ende beim knappen, etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Erfolg, der dem FCS im Abstiegskampf enorm hilft. Die Gäste dürfen sich über eine starke Leistung ärgern, fahren aber erneut ohne Punkte nach Hause.