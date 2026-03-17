Geburtstagskind als Matchwinner von Florian Holland · Heute, 07:16 Uhr · 0 Leser

Keeper Leon Dürer – Foto: Anna Gräf

Im Heimspiel gegen Frankenheim brauchte unsere Mannschaft keine lange Anlaufphase. Bereits nach neun Minuten stand es 1:1 – den Treffer für unser Team erzielte Marc Jäger.





Noch in der ersten Spielhälfte gelang dann die Führung: Adrian Gllareva erkämpfte sich im Mittelfeld stark den Ball und ließ anschließend im Alleingang dem gegnerischen Keeper keine Chance. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später führte ein Abstimmungsproblem in unserer Abwehr und ein Sonntagsschuss des Gegners zum Ausgleich – 2:2.



Im zweiten Durchgang mussten die Zuschauer lange auf weitere Tore warten. Zwar erspielte sich die SG im Haselgrund zahlreiche Chancen, doch zunächst fehlte die nötige Konsequenz im Abschluss.





In der 86. Minute war es dann soweit: Bruno Mangold erlöste die Mannschaft mit dem Treffer zum 3:2. Doch entschieden war die Partie noch lange nicht. In der dreiminütigen Nachspielzeit wurde es noch einmal dramatisch. Zwei Angreifer setzten unseren Keeper unter Druck, beim Klärungsversuch hat der Schiedsrichter ein Handspiel gesehen und auf Handspiel im Strafraum entschieden – Elfmeter für Frankenheim.



Doch der SG Torhüter Leon Dürer, der an diesem Tag auch noch Geburtstag hatte, wollte sich die Feierlaune nicht verderben lassen. Er machte sich lang und kratzte den gut geschossenen Strafstoß sensationell von der Linie. Damit sicherte er uns den umjubelten Heimsieg.



Am Ende steht eine starke Mannschaftsleistung. Nun gilt es, den Schwung mitzunehmen und nächste Woche beim Liga-Primus in Suhl nachzulegen.