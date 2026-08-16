Geburtstagsgeschenk für Trainer im Tribünen-Exil: Olching siegt in Gersthofen

Ferenc Ambrus vom SC Olching. – Foto: Andreas Mayr

Der SC Olching gewinnt beim TSV Gersthofen mit 2:1. Trainer Felix Mayer verfolgt den Sieg wegen einer Gelb-Roten Karte von der Tribüne aus.

Die Fußballer des SC Olching haben ihrem Trainer ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk gemacht. Am Freitagabend gewann der SCO mit 2:1 (2:0) beim Mitaufsteiger TSV Gersthofen – einen Tag bevor Chefcoach Felix Mayer 31 Jahre alt wurde. Der musste die Partie allerdings aus ungewohnter Entfernung verfolgen. Wegen einer Gelb-Roten Karte am vergangenen Spieltag verbrachte Mayer die 90 Minuten auf der für die Liga ungewöhnlich komfortablen Tribüne. „Ein sehr schönes Stadion“, meinte der Trainer über sein unfreiwilliges Exil.

Aber auch sonst bekam Mayer viel Schönes zu sehen – vor allem in den ersten 45 Minuten. Da bestimmten seine Olchinger das Geschehen. „Das hat wirklich gut ausgesehen“, lobte der SCO-Trainer. Defensiv habe man solide gestanden, nach vorne ansehnlichen Fußball gezeigt. „Kontrolliert, kein Hauruck“, so Mayer.

Belohnt wurde das gleich zweimal. Beide Treffer entstanden auf ähnliche Weise: Angriff über die rechte Seite, Hereingabe, Tor. Beim 1:0 war Ferenc Ambrus (10.) der Abnehmer, beim 2:0 vollstreckte Louis Heinzmann (39.). „Beide Tore waren super herausgespielt“, sagte Mayer.

Im zweiten wurde es aber plötzlich wieder spannend. Nach wildem Pingpong im Olchinger Sechzehner verkürzte Mert Akkurt auf 1:2 (52.). Der SCO drängte anschließend auf den dritten Treffer, ließ aber gleich zwei Großchancen liegen. Erst setzte Ambrus einen Kopfball freistehend neben das Tor. Dann traf der ebenfalls völlig unbewachte Fabio Dill einen Volley nicht richtig, sodass der Ball harmlos zu Gersthofens Keeper kullerte. „Zwei Hundertprozentige“, meinte Mayer.

Und beinahe rächte sich das. Erst setzte Gersthofen einen Freistoß an den Innenpfosten, dann flog auch noch der Nachschuss aus wenigen Metern am Olchinger Tor vorbei. Der SCO brachte die knappe Führung schließlich über die Zeit. Am Ende standen damit drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Mit denen hatte Mayer angesichts der angespannten Kadersituation nicht unbedingt gerechnet. „Aber so ist es natürlich eine deutlich komfortablere Situation.“ Und ein schönes Geburtstagsgeschenk. (Thomas Benedikt)