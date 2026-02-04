Gebürtiger Oberpfälzer Elias Decker geht zu Hertha BSC

Elias Decker wechselt auf Leihbasis zu Hertha BSC. – Foto: IMAGO / Stefan Bösl

„Elias steht sinnbildlich für den Weg, den Talente aus unserem Nachwuchsleistungszentrum in den Profifußball gehen können. Trotz seines jungen Alters hat er in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits eine wichtige Rolle in unserem Defensiv-Verbund eingenommen. Zu Beginn dieser Spielzeit verpasste Elias aufgrund einer Verletzung, die er sich bei der U19-EM zugezogen hatte, große Teile der Vorbereitung und kam daher im Verlauf der Hinserie kaum mehr zu relevanten Einsatzzeiten“, erklärt Ingolstadts Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer in einer Pressemeldung und fügt an: „Mit der Leihe zu Hertha BSC ergibt sich für ihn nun eine gute Möglichkeit, vorerst in der Rückrunde der Regionalliga Nordost dauerhaft Spielpraxis sammeln zu können. Deshalb haben wir der Leihe zu Hertha BSC, im Sinne seiner sportlichen Entwicklung, zugestimmt.“



Von der U11 bis zur U15 spielte Elias Decker für den Nachwuchs des ASV Cham, ehe er 2021 ins NLZ von Ingolstadt wechselte. Der Defensivakteur durchlief bei den Jungschanzern anschließend sämtliche Nachwuchsmannschaften und reifte zum Junioren-Nationalspieler (zehn Einsätze) heran. Mit dem Nachwuchs des DFB nahm der Rechtsfuß unter anderem im vergangenen Sommer an der U19-Europameisterschaft in Rumänien teil. Sein Drittliga-Debüt für Ingolstadt feierte Decker bereits einige Monate zuvor im November 2024. Anschließend folgten 27 weitere Partien in der Liga, zudem stehen drei Begegnungen im bayerischen Landespokal in seiner Vita. Aufgrund der angesprochenen Verletzung bei der U19-EM hatte Decker zu Saisonbeginn große Teile der Vorbereitung verpasst und war daher in der Hinrunde auch nur fünfmal zum Einsatz gekommen.