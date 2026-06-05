Gebürtiger Dachauer Tim Civeja wechselt zum Karlsruher SC Profifußball von Thomas Leichsenring · Heute, 09:21 Uhr · 0 Leser

Neuer Verein, neue Liga: Tim Civeja spielt künftig für den Karlsruher SC. – Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Tim Civeja hat einen neuen Verein. Der Fußballprofi aus Dachau wechselt ablösefrei vom Drittligisten Saarbrücken zum Karlsruher SC in die 2. Bundesliga.

Drei Jahre war der 24-jährige Mittelfeldspieler in Saarbrücken aktiv. Zu Beginn der vergangenen Drittligasaison galt der 1. FC Saarbrücken als Aufstiegskandidat, musste sich dann jedoch eher nach unten als in Richtung Spitzengruppe orientieren. In einer verpatzten Saison galt Civeja als einer der wenigen Lichtblicke im Saarbrückener Kader. So gab es mehrere Angebote.

Civeja absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 35 Punktspiele für die Saarländer, erzielte fünf Tore und bereitete sieben direkt vor. Mario Eggimann, Geschäftsführer Sport beim KSC, bezeichnete Civeja als „Mittelfeldmotor mit viel Spielintelligenz, Einsatzbereitschaft, Griffigkeit und Tempo. Seine Spielweise hat uns überzeugt, und wir freuen uns, dass er unseren KSC im zentralen Mittelfeld verstärken wird.“ Im Nachwuchs beim TSV Dachau 1865 aktiv Es ist die vierte Station als Profi für Tim Civeja, der aus dem Nachwuchs des TSV Dachau 1865 und TaF Glonntal kommt. Für den FC Augsburg machte er schon drei kurze Einsätze in der Bundesliga. Per Leihe ging es weiter zum Drittligisten FC Ingolstadt und von dort nach Saarbrücken.