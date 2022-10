"Gebrüder Boscher" sorgen für klare Verhältnisse

Die Tabellenführung verteidigt hat dagegen unsere „Zweite“, die im vom Gegner beantragten „Flex-Modus“ 9 vs 9 zu einem letztlich ungefährdeten Sieg kam. Dabei hatten die Gäste mit einem Lattentreffer nach zwei Minuten die erste Torchance, ehe die Brüder Julius und Gabriel Boscher binnen drei Minuten ihre Elf mit 2:0 in Führung brachten. Die Gäste konnten aber kurz darauf auf 2:1 verkürzen, ehe ein Eigentor der Gäste ebenfalls wenig später das 3:1 brachte. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang dem Gast aber erneut der Anschlusstreffer zum 3:2. Im zweiten Abschnitt tat sich zunächst vor den Toren wenig, ehe Gabriel Boscher einen an Julius Boscher verschuldeten Foulelfmeter sicher zum 4:2 verwandelte. In der 72. Minute machte Gabriel Boscher mit seinem dritten Treffer zum 5:2 endgültig alles klar.