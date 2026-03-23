„Gebrauchter Tag“ – Verletzungen überschatten Niederlage von Überackers Frauen

Überackers Fridos Tomangbe (in Blau) im Spiel gegen den Fc Stern München II (in Rot). – Foto: Dieter Metzler

Die Rot-Weißen verloren trotz Doppelpack 2:3 gegen Biberbach. Trainer Fasching kritisiert eine strittige Schiedsrichter-Entscheidung scharf.

Den Start in die Rückrunde hatte sich RW Überacker anders vorgestellt. Vor 100 Zuschauern verlor die Mannschaft des zum Saisonende scheidenden Trainers Andreas Fasching ihr erstes Heimspiel der Saison gegen den Tabellenfünften SC Biberbach mit 2:3. Zudem rutschten die Rot-Weißen auf Rang vier ab.

Dabei hatte die Partie im Stadion von Überacker vielversprechend begonnen. Torjägerin Fridos Tomangbe brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack in der ersten halben Stunde 2:0 in Führung. Marie Wich traf zudem den Pfosten. „Wir hätten zur Pause durchaus höher führen können“, haderte Fasching mit den ausgelassenen Chancen.

Ein erstes Warnsignal setzte dann der Anschlusstreffer kurz vor der Pause. Lilli Gehl traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem Sonntagsschuss zum 1:2.

Als Schlüsselszene bezeichnete Fasching ein Foul an Tomangbe kurz vor diesem Treffer. Deren Gegenspielerin sei „letzter Mann“ gewesen und hätte nach Ansicht des Überacker Trainers Rot sehen müssen. „Das war eine klare Notbremse“, sagte Fasching. Tomangbe verletzte sich bei der Aktion und kehrte nach der Pause nicht mehr auf den Platz zurück.

Kurz nach dem Wiederanpfiff glich Julia Rauchmann zum 2:2 aus, damit war die Partie wieder völlig offen. Wenig später drehte Biberbach das Spiel komplett: Sophia Hammerl erzielte vier Minuten nach dem Ausgleich das 3:2 für die Gäste. Zuvor hatte Marie Wich noch die erneute Führung für Überacker auf dem Fuß. Am Ende sprach Fasching von „einem gebrauchten Tag“ – nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch wegen der Verletzungen von Tomangbe und später Florentine Mazreku. (Dieter Metzler)