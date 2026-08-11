"Gebrauchter Tag" -Kästorf verliert bei Peters-Show gegen Göttingen 05

„Man muss sagen, dass der Sieg für Göttingen völlig in Ordnung geht. Sie waren gestern über weite Strecken im Spiel die bessere Mannschaft.“, erkannte Kästorfs Trainer Michele Rizzi den Erfolg der Gäste an. Mit dem Auftritt seiner eigenen Mannschaft war er dagegen nicht zufrieden: „Wir haben leider sehr, sehr viel vermissen lassen von dem, was wir in der Vorbereitung gezeigt und im Training zusammengearbeitet haben.“

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber zunächst den besseren Start. Yannick Könnecker traf in der 48. Minute zum 2:1 und drehte damit vorübergehend die Partie. Doch die Führung hielt nur drei Minuten. Peters erzielte in der 51. Minute seinen zweiten Treffer und glich zum 2:2 aus.

Kurz vor der Pause schlug Göttingen erstmals zu. Neuzugang vom SCW Göttingen Ingmar Peters brachte die Gäste in der 43. Minute mit 1:0 in Führung. Kästorf fand allerdings noch vor dem Halbzeitpfiff eine Antwort: Noah Mamalitsidis erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit das 1:1.

Für Rizzi war es insgesamt ein enttäuschender Auftakt. „Es war ein ziemlich gebrauchter Tag für uns. Es ist enttäuschend, dass das am ersten Spieltag passiert, worauf man eigentlich eine richtige Euphorie hat, sich total freut und dann kaum was auf den Platz bekommt.“

In der 66. Minute war schließlich erneut Peters zur Stelle. Mit seinem dritten Treffer des Tages brachte er Göttingen mit 3:2 in Führung. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff und der Matchwinner war schnell ausgemacht. Nach zwei zuletzt zwei Heimsiegen in Serie gegen Göttingen 05, musste Kästorf diesmal wieder als Verlierer vom Feld schreiten.

Rizzi fordert nach der Auftaktniederlage eine schnelle Reaktion seiner Mannschaft. „Wir müssen uns schnell schütteln, weil ich überhaupt keine Lust darauf habe, nochmal so einen Start zu erleben wie im letzten Jahr.“ Für den Kästorfer Trainer steht fest: „Wenn wir nicht an unsere Leistungsgrenze kommen, wenn wir nicht gut spielen, wenn wir nicht intensiv spielen, dann werden wir gegen alle Mannschaften Probleme haben.“

Göttingen habe seiner Mannschaft deutlich aufgezeigt, was zum Saisonstart gefehlt habe. „Ein Spitzenteam wie Göttingen hat uns gestern einiges vorausgehabt. Das müssen wir in den nächsten Wochen dringend verbessern, sodass wir erfolgreich sind und eine erfolgreiche Saison spielen“, so Rizzi. Gleichzeitig kündigte er eine Reaktion an: „Wir werden auf jeden Fall Gas geben und uns steigern.“

Während Göttingen 05 Bleckenstedt. empfängt, muss Kästorf zum Aufsteiger nach Lehndorf.