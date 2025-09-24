"gebrauchter Tag" in Lüneburg

Böhme erwischte sprichwörtlich „einen gebrauchten Tag“. Bereits nach wenigen Sekunden hatten wir selbst die Möglichkeit, bereits frühzeitig in Führung zu gehen, wir verfehlten jedoch diese große Chance zum Führungstreffer, bzw. die VfL-Torfrau hielt den Ball. Nur wenige Sekunden später startet der VfL einen fast identischen Angriff über ihre rechte Seite, dieser wurde jedoch erfolgreich abgeschlossen. Somit mussten wir schon wieder einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Weiter lief es in der gesamten 1. Halbzeit irgendwie nicht rund für uns, obwohl wir im gesamten Spiel deutlich mehr Spielanteile hatten, den meisten Ballbesitzt und einen ruhigeren und meist sicheren Spielaufbau, so zählen am Ende immer wieder nur die geschossenen Tor, und der VfL schloss dann 2 Konter über die linke Seite erfolgreich ab, somit ging es mit einem 3:0 Rückstand in die Halbzeitpause.

Die zweiten 45 Minuten liefen dann deutlich besser für uns, nur die herausgespielten Chancen wurden nicht verwertet, auch dieses ist ein Problem, was wir schnell abstellen müssen. Kurz vor dem Beginn der durch den Schiedsrichter angezeigten 11 minütigen Nachspielzeit, aufgrund vieler verletzungsbedingter Unterbrechungen, war es dann Emma, die den verdienten Anschlusstreffer erzieltem, aber auch in der langen Nachspielzeit konnten die eigenen guten Chancen nicht zählbar umgemünzt werden. Über den Mann in „Schwarz“ decken wir heute mal den Mantel des Schweigens, viele Entscheidungen warten sehr fraglich und auch der rechte Durchblick fehlte, aber zum Glück waren keine spielentscheidende Situationen dabei, was dann noch ärgerlicher gewesen wäre.