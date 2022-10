Gebrauchter Tag in Kettershausen – Fehler werden eiskalt bestraft

Einen gebrauchten Tag erwischte unsere zweite Mannschaft beim Auswärtsspiel in Kettershausen. Man nahm sich nach dem Punktgewinn in der vorherigen Woche einiges vor und hielt in den Anfangsminuten auch gut dagegen. Ein Doppelschlag der Hausherren brachte unser Team allerdings schon früh auf die Verliererstraße. Die Fehler im Spielaufbau nutzten die Gastgeber doppelt eiskalt aus. In der Folgezeit kam unsere zweite Mannschaft zwar auch zu der ein oder anderen Chance, welche allerdings leider ungenutzt blieben. Ein weiterer Doppelschlag direkt nach der Pause ließ die Hoffnungen auf eine Aufholjagd im zweiten Spielabschnitt im Keim ersticken. In Unterzahl musste die Amann-Elf dann noch zwei weitere Treffer zum 0:6 Endstand schlucken. Am Ende stand eine weitere Niederlage, wobei man den Gegner förmlich zum Toren schießen einlud. Wenn man die Fehler nicht schnellstens minimiert, wird es schwierig weitere Punkte zu holen. Dass man es aber besser kann, hat man in der Vergangenheit auch schon gezeigt. Nun gilt es wieder die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und positiv nach vorne zu schauen.