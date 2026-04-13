🗣: „Gebrauchter Tag" für Waldeck – MTV „unheimlich glücklich"

Die Mannschaft von Stefan Gutsmiedl musste sich dem SV Bad Heilbrunn geschlagen geben. – Foto: Oliver Rabuser

Am 25. Spieltag war in der Bezirksliga Oberbayern Süd einiges geboten. Unter anderem sammelte der TSV Geiselbullach wichtige Punkte im Abstiegskampf und auch der MTV München fuhr den nächsten Dreier ein. Die Stimmen der Trainer.

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: "Wir haben es uns über das gesamte Spiel selbst schwer gemacht. In der ersten Halbzeit gehen wir total fahrlässig mit unseren Situationen um und verwerten etliche Großchancen nicht. In der Folge begehen wir ein unglückliches Foul im Sechzehner und geraten in Rückstand.

Nach der Halbzeit war die Marschroute: Weiter machen und die Tore erzielen. Zum Teil konnten wir es umsetzten. Wir haben drei Tore erzielt und konnte am Ende auch mit 3:1 gewinnen. Ingesamt müssen wir uns dennoch ankreiden, dass wir die vielen Chancen nicht gemacht und das Spiel lange offen gelassen haben. Natürlich waren das drei wichtig Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. So wollen wir in der englischen Woche weiter machen."

Nico Formella, SV Untermenzing: "Wir haben über weite Strecken versucht Fußball zu spielen und kurz zu eröffnen. Ich bin froh über die Spielweise meiner Mannschaft, die versucht hat mutig nach vorne zu spielen, auch wenn das schwer war gegen das Angrifspressing von Gilching. Wenn Fehler passieren, gehört das mit dazu. Natürlich verliert man ungern Spiele, trotzdem bin ich froh darüber, wie wir versucht haben den Ball laufen zu lassen. Was heute sehr schwer war. Ich hätte mir heute dennoch ein etwas besseres Bezirksliga-Spiel von beiden Seiten gewünscht. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht und keine guten Entscheidungen im mittleren und letzten Drittel getroffen. So gleicht sich das Hinspiel aus, in dem wir unverdient gewonnen haben. Heute sind wir in meinen Augen der unverdiente Verlierer. Über die Saison betrachtet, ist es dennoch das gerechte Ergebnis."

Manuel Schwarz, Teamchef MTV München: "Es ist natürlich immer schwierig, wenn es für einen selbst um nichts mehr geht und der Gegner dringend punkten muss. Da erwartet man eine starke Mannschaft, die alles in die Waagschale wirft. Man selbst hofft, dass man auf Level kommt. Uns hat Toptojäger Alexander Kaltner gefehlt. Nach dem 4:3-Auswärtssieg in Untermenzing und dem 5:1-Sieg gegen Pullach wollten wir heute die Leistung bestätigen. Wir sind richtig gut in das Spiel reingekommen. Im Sturm haben wir mit Valentin Dammasch gespielt, diese Personalie ging voll auf. Nach wenigen Minuten hat er das 1:0 erzielt. In der Folge haben wir verwaltet und das 2:0 draufgelegt. Nach einem Konter haben wir dann sogar das 3:0 erzielt. Das war heute ein sehr routinierte Auftritt. Wir sind mit diesem Sieg unheimlich glücklich. Jeder Punkt, den wir jetzt noch holen, ist etwas besonderes für die Bezirksliga-Saison des MTV München. Wenn du in dieser Runde ohne Aufwandsentschädigung und ohne Punkteprämie arbeitest, ist das immer was besonderes, so überzeugend zu gewinnen. Gegen Penzberg wollen wir jetzt gewinnen und auf Rang fünf springen."