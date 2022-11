Gebrauchter Tag für Team 2 in Gerlenhofen

Das Staiger Team 2 konnte auch bei der Auswärtspartie in Gerlenhofen nichts Zählbares mit nach Hause bringen und verlor deutlich mit 5:0. Bereits zur Pause war die Messe gelesen und das Spiel entschieden. Zwar startete man verheißungsvoll und konzentriert in die Partie, doch eine rabenschwarze Viertelstunde entschied das Match zugunsten der Hausherren. Vier Tore zwischen der 15. und 30. Minute bedeutete die Entscheidung an einem gebrauchten Staiger Tag. Unzulänglichkeiten und eigene Fehler machten es dem FV Gerlenhofen leicht Tore zu erzielen und auf die Siegesstraße zu gelangen. Nach der Pause waren die Staiger um Schadenbegrenzung bemüht und konnten das Spiel ausgeglichener gestalten. Nun heißt es beim letzten Spiel des Jahres am kommenden Sonntag nochmals alles in die Waagschale zu werfen und die Hinrunde ordentlich abzuschließen.