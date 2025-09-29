 2025-09-26T13:47:28.965Z

Feiner Fuß, aber giftige Gegner: Bayern II verlor mit Lennart Karl das dritte Spiel in Serie.
Gebrauchter Tag für Lennart Karl und den FC Bayern II – Haching bleibt Regionalliga-Spitzenreiter

Kimmich auf der Tribüne

Dritte Pleite in Folge: Der FC Bayern München II verliert trotz Profiunterstützung erneut. Die SpVgg Unterhaching dagegen siegt souverän.

Die SpVgg Unterhaching enteilt an der Tabellenspitze der Konkurrenz und verunsicherte Bayern-Amateure kassieren mit einem prominenten Spieler die dritte Niederlage in Serie.

Jubel in Augsburg: Die SpVgg Unterhaching erledigte die Pflichtaufgabe souverän.
TSV Schwaben Augsburg – SpVgg Unterhaching 0:3 (0:2). Der Regionalliga-Spitzenreiter Haching gab sich beim Ligaschlusslicht keine Blöße. Nachdem Hachings Angreifer Cornelius Pfeiffer vom Schwaben-Torwart Iason Drobny ungestüm umgerannt worden war, verwandelte der Gefoulte den folgenden Elfmeter zum 0:1 (17.). Simon Skarlatidis besorgte nur drei Minuten nach seiner Einwechslung für den verletzungsbedingt ausgetauschten Marc Zimmermann mit einem sehenswerten Drehschuss von der Strafraumgrenze in den Torwinkel für das 0:2 (27.).

Und in der zweiten Hälfte war es dann auch der Deutsch-Grieche, der mit dem 0:3 die Vorentscheidung besorgte (72.). Hachings Cheftrainer Sven Bender war nach der erledigten Pflichtaufgabe erleichtert. „Ich bin froh, dass wir in der zweiten Halbzeit das 3:0 gemacht und am Ende auch verdient gewonnen haben.“

FC Bayern II – Würzburger Kickers 1:3 (0:0). Joshua Kimmich saß beim Heimspiel der Bayern-Amateure im Grünwalder Stadion auf der Tribüne und Lennart Karl spielte in der Startformation mit. Doch auch mit Unterstützung der Bayern-Profis war für die Mannschaft von Amateure-Cheftrainer Holger Seitz gegen die starken Würzburger nichts zu holen. Ohne den nach einer Transferpanne nicht spielberechtigten Gibson Adu hielten die Münchner zunächst noch gut mit, doch nach dem Seitenwechsel brachten sich die Hausherren mit vermeidbaren Fehlern auf die Verliererstraße.

Beim 0:1 durch den Ex-Löwen Eliot Muteba (57.) waren die Gastgeber zu passiv und beim 0:2 von Tim Kraus (61.) gab Karl bei einem Ballverlust eine unglückliche Figur ab. Beim vorentscheidenden 0:3 gaben die kleinen Bayern dem Torschützen Luke Hemmerich im eigenen Strafraum nur losen Begleitschutz (65.). Die Mannschaft von Cheftrainer Holger Seitz gab bis zum Schlusspfiff nicht auf, mehr als das 1:3 nach einer schönen Einzelleistung von Artur Degraf (90.+4) war jedoch nicht mehr drin. Nach der dritten Pleite in Serie haben die Bayern-Amateure die Tuchfühlung zur Tabellenspitze verloren haben. „Die Jungs merken schon, dass sie Stress haben“, meinte Seitz.

Robert M. FrankAutor