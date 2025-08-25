Gebrauchter Tag für die Thüne-Elf

Frühe Chance, dann der Rückschlag

Dabei hätte die Partie auch eine andere Wendung nehmen können. In der 17. Minute stand Jannik Jeschke nach feinem Zuspiel von Maciej Wolanski plötzlich frei vor dem Gästekeeper – doch VfB-Schlussmann Stanlay Birke reagierte glänzend und verhinderte das mögliche 1:0 für den SCH. Nur wenig später schlug Auerbach eiskalt zu: Nach einer kurz ausgeführten Ecke zog Kapitän Ondrej Brejcha aus der Distanz ab und traf in der 22. Minute zur Gästeführung.

Auerbach reifer und ballsicherer

Die Thüne-Elf bemühte sich um Stabilität, doch die Gäste aus dem Vogtland zeigten an diesem Tag mehr Tempo, Wucht und Ballsicherheit. Immer wieder sorgte Aleksandrs Guzlajevs über die linke Seite für Unruhe, während der SCH große Räume im Mittelfeld preisgab und viele Meter in der Defensive abarbeiten musste. Offensiv blieb die Thüne-Elf weitgehend blass.

Bittere Gegentore nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel blieb Auerbach am Drücker. In der 70. Minute fasste sich Felix Hoche ein Herz und traf sehenswert mit links unhaltbar in den Winkel – 0:2. Ein Tor, das den SCH endgültig den Stecker zog. Spätestens in der 84. Minute war die Niederlage besiegelt: Nach einem Missverständnis in der SCH-Defensive marschierte der eingewechselte Yannic Voigt allein durch und schob zum 0:3-Endstand ein.

Thüne selbstkritisch

„Auerbach hat eine gute Mannschaft, aber wir haben es ihnen auch ein Stück weit zu einfach gemacht. Gegen so ein Team kannst du verlieren, aber die Art und Weise tut schon weh“, bilanzierte Trainer André Thüne nach dem Spiel ehrlich.