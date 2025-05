Gebrauchter Tag für den VfL Wanfried

Mit der gestrigen 0:1 (0:1)-Niederlage beim TSV Waldkappel kassierte der VfL Wanfried nach acht Begegnungen die erste Niederlage und erlitt dadurch einen Rückschlag im Titelkampf in der Kreisoberliga Werra-Meißner. Es war das erwartet schwere Spiel für die Brombeermänner, in dem in den ersten 20 Minuten nicht viel passierte. Das Geschehen in der Uhlenfänger-Arena spielte sich zumeist zwischen den beiden Strafräumen ab. Die erste Torchance in der Begegnung hatten der kampfstarke Gastgeber, Paul Hermann verhinderte den möglichen Führungstreffer mit einer Rettungsaktion per Kopfball kurz vor der Torlinie (24.). Die Löffler-Elf, die fast über die gesamte Spielzeit nicht richtig zu ihrem Spiel fand, verstärkte nun das Offensivspiel. Der VfL tat sich aber weiter schwer und konnte sich keine nennenswerte Torchance erarbeiten. In der 37. Minute kassierte man sogar nach einem Freistoß das Tor zum 0:1-Halbzeitstand für den TSV. Nach dem Seitenwechsel drängte der VfL auf den Ausgleichstreffer und bestimmte nun die Partie. In der 56. Minute setzte sich Leonardo Heinrich im Strafraum durch, sein Schuss konnte aber noch vor der Torlinie von einem TSV-Spieler abgewehrt werden. Der kurz vor dem Halbzeitpfiff eingewechselte Dominic Just musste dann nach einer Stunde Spielzeit erneut verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Eine weitere große Torchance vergab Marcell König in der 67. Minute, nach einem Freistoß von Leonardo Heinrich setzte er einen Kopfball nur um Zentimeter neben das TSV-Gehäuse. Der VfL setzte nun alles auf eine Karte und wollte zumindest einen Zähler mit nach Hause nehmen, der zweikampfstarke Gastgeber hielt aber dagegen. In der Nachspielzeit hielt TSV-Schlussmann Gebhard einen von Leonardo Heinrich getretenen Freistoß und holte das runde Leder noch aus dem Torwinkel, kurze Zeit später mache er eine weitere VfL-Torchance zunichte. So blieb es bis zum Schlusspfiff bei der ernüchternden 0:1-Niederlage gegen den TSV. Nach dem 5:4 der SG HNU gegen SV 07 Eschwege verkürzte sich der Abstand des VfL in der Tabelle auf die SG auf nun vier Punkte. Am Freitag geht die Reise des VfL zu den Dietemännern nach Eschwege, die auf den VfL als Tabellenführer sieben Punkte Rückstand haben.