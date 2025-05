Gebrauchter Tag für den FCA

Der FC Aunkirchen musste im Aufstiegsrennen einen herben Rückschlag hinnehmen und verlor im Verfolgerduell verdient mit 1:4 gegen Egglham.

Die Gäste zeigten sich von Beginn an spritziger und kämpferischer als der FCA, der nach rund 10 Minuten Glück hatte, dass ein Fallrückzieher von Willeuthner an die Latte klatschte. In der 23. Minute ging der FCE aber verdient in Führung, Böhm drückte einen Abpraller über die Linie. Danach kamen die Hausherren etwas besser rein, bis auf ein paar Distanzschüsse fehlte es aber ohne die gesperrten Leitl und Geiger an offensiver Durchschlagskraft.