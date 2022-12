Gebrauchter Tag für den 1. FC Monheim Oberligist 1. FC Monheim verliert 0:2 gegen ETB Schwarz-Weiß Essen und bleibt auch im sechsten Spiel in Serie ohne Sieg. Trainer Dennis Ruess spricht von einem gebrauchten Tag – und richtet den Blick auf die Abstiegszonernrn

Die Monheimer sind nun seit sechs Spielen ohne Sieg – und der Abstand zu Hamborn auf dem ersten Abstiegsplatz ist auf fünf Punkte zusammengeschmolzen. „Das ist sehr ernüchternd“, sagt Ruess. „Wir spielen eine intensive Halbzeit mit vielen Zweikämpfen, es geht ohne große Torchancen auf beiden Seiten hin und her, und dann legen wir uns das Ding im Grunde wieder selbst rein.“

Gemeint ist die Szene aus der 39. Minute: Imran Ali verbuchte zunächst halbrechts im Mittelfeld einen guten Ballgewinn, spielte dann aber einen Fehlpass ins Zentrum. Die Essener nahmen das Geschenk gerne an und spielten einen tiefen Ball. Noel Futkeu war durch, lief auf Schlussmann Björn Nowicki zu und versenkte den Ball zum 0:1 aus Monheimer Sicht. „Unser Rückzugsverhalten war nicht gut, wir laufen in irgendwelchen Räumen rum – da wirst du verrückt an der Seitenlinie“, beschreibt Ruess seine Empfindungen beim Gegentor. Umso ärgerlicher sei, dass sein Team bis dahin „viele gute Dinge mit dem Ball gemacht“ habe. „Bis dahin war es eigentlich nicht verkehrt, aber wir bringen uns wieder selbst in die Bredouille.“

Monheim braucht Erfolgserlebnis