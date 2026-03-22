Gebrauchter Tag für Bobingen Der Tabellenführer unterliegt dem Vorletzten Weitnau +++ Mering steht durch das 2:0 gegen Kaufbeuren wieder ganz oben +++ Kaufering siegt in Überzahl gegen Egg +++ Bad Wörishofen geht nach einer 4:0-Führung mit einem 4:4-Remis vom Platz +++ von Bernhard Meitner · Heute, 21:08 Uhr · 0 Leser

Der Weitnauer Torwart Thomas Vogel fing auch diesen Kopfball von Filip Marjanovic. – Foto: Hieronymus Schneider

Bobingen verliert die Tabellenführung gegen den Vorletzten der Tabelle aus Weitnau, Langerringen und Lagerlechfeld müssen im Kampf um den Klassenerhalt weitere Niederlagen einstecken. Nur der FC Königsbrunn schafft in einem verrückten Spiel am Ende noch ein Unentschieden gegen den Favoriten aus Bad Wörishofen. Der SV Mering hat mit einem 2:0 gegen die SpVgg Kaufbeuren den Patzer des TSV Bobingen genutzt und ist wieder Tabellenführer.

Der TSV dominierte die Partie von Anfang an mit viel Ballbesitz, aber die Gäste verteidigten sich gut und ließen kaum Strafraumszenen zu. Bei einem ihrer wenigen Gegenangriffe kreuzte der Bobinger Finn Schmutterer in der 30. Minute den Weg eines Weitnauer Stürmers und der fiel über dessen ausgestelltes Bein. Schiedsrichter Marco Blösch entschied auf Strafstoß und den verwandelte Marius Wiedemann sicher flach in die linke Ecke zum 0:1. Dieser Treffer kam der Defensivtaktik der Gäste sehr entgegen und so ging es bei einigen Eckbällen und einer Freistoßchance durch Nicolai Petereit von der Strafraumgrenze mit dem knappen Rückstand in die Pause. Nach Wiederanpfiff erhöhten die Bobinger den Druck. Georg Zimmermann zielte knapp vorbei und Jannick Piller reklamierte bei einer Aktion gegen ihn vergeblich einen Elfmeter. Dramatisch wurde es in den Schlussminuten, als Vogel einen Freistoß des eingewechselten Nicolas Prestel gerade noch über die Latte lenkte. Bei der anschließenden Ecke fischte der Torwart den Ball noch vor der Linie weg, fiel auf die Schulter und blieb legen. Das Spiel wurde erst unterbrochen, als der Ball über Umwege im Tor landete, aber der Treffer zählte nicht und so blieb es beim 0:1. „Die haben nur einmal auf unser Tor geschossen und damit das Spiel gewonnen“, sagte Bobingens Trainer Dimitri Peil nach dem Abpfiff und haderte mit dem nicht gegebenen Tor. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 90

Tor: 0:1 Marius Wiedemann (30. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Pascal Pfeil (95./TV Weitnau)

Torwart auf Abwegen, Fabio Gottwald auf dem Weg zum Tor: Der Offensivspieler des SV Mering macht schon nach sieben Minuten das 1:0. – Foto: Rudi Fischer

Die Meringer starteten gut in die Partie. Bereits in der siebten Minute sorgte Fabio Gottwald nach einem sehenswert herausgespielten Angriff für die frühe Führung der Gastgeber. In der Folge behielt der MSV die Kontrolle über das Spiel, verhinderte durch Unsauberkeiten in der Offensive jedoch selbst eine frühere Erhöhung der Führung. Speziell nachdem Kaufbeurens Bora Imamogullari wegen eines Foulspiels für zehn Minuten vom Feld musste. In dieser Phase zogen sich die Meringer – anders als von Spielertrainer Thilo Wilke gewünscht – in der Spannung zurück. In der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Simon Gail schließlich per Foulelfmeter auf 2:0. Auch in der zweiten Halbzeit blieb der SV Mering die spielbestimmende Mannschaft. Unter anderem durch Simon Gail, Yusha Venos und Lukas Weißenböck ergaben sich mehrere gute Möglichkeiten, um das Spiel endgültig zu entscheiden, doch diese Chancen blieben ungenutzt. Auch Justin Sandru kam nach zwei Standardsituationen jeweils frei zum Kopfball, konnte den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen. „Glückwunsch an die Jungs für die heutige Leistung. Es ist sehr wichtig, mit dem Kopf bei uns zu bleiben und die eigenen Hausaufgaben zu erledigen. Wir wollen uns einfach weiterentwickeln, denn dann kommen die Ergebnisse von selbst, wie auch heute“, resümierte Wilke. (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Fabio Gottwald (7.), 2:0 Simon Gail (45.+2 Foulelfmeter)

Die zwei Gesichter des FC Königsbrunn wurden im Verlauf der Saison immer wieder thematisiert. Das kommt daher, dass es die Mannschaft einfach nicht schafft, in einem Spiel zwei gleich gute Halbzeiten abzuliefern. Oft folgt auf eine gute erste eine schwache zweite Hälfte. Oder umgekehrt. Auf die Spitze getrieben hat es das Team von Trainer David Bulik allerdings an diesem Wochenende. Vor rund 130 Zuschauern legte der FCK ein Drama hin, das locker aus der Feder eines Hollywood-Regisseurs stammen könnte. Als es zur Pause 0:2 durch Tore der Wörishofener Maximilian Gast (4.) und Dennis Schießl (30.) stand, hofften wohl die meisten Fans auf den Ausgleich nach der Pause. Als dann aber Marcel Ohmann drei Minuten nach Wiederanpfiff auf 0:3 und Adrian Bartsch in der 52. Spielminute gar auf 0:4 erhöhte, schien das Match gelaufen. Doch wenn der FCK auf dem Platz steht, kann man sich nie sicher sein. Wieder einmal war es Luca Sommer, der mit seinem 13. Saisontreffer das 1:4 (57.) erzielte und einen Funken Hoffnung zurückbrachte. Zehn Minuten später stellte Burhan Bytyqi auf 2:4. Dann dauerte es bis zur ersten Minute der Nachspielzeit, ehe wiederum Luca Sommer, der Mann ohne Nerven, einen Strafstoß zum 3:4 verwandelte. Das Unmögliche wahr machte dann Justin Djondo-Pacham, der in der vierten Minute der Nachspielzeit schließlich den 4:4-Endstand herstellte. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Maximilian Gast (4.), 0:2 Dennis Schießl (30.), 0:3 Marcel Ohmann (48.), 0:4 Adrian Bartsch (52.), 1:4 Luca Sommer (57.), 2:4 Burhan Bytyqi (67.), 3:4 Luca Sommer (90.+1 Foulelfmeter), 4:4 Justin Djondo-Pacham (90.+4)

Die Partie begann mit einem frühen Elfmeter für Thalhofen, den Nico Beutel in der 11. Minute souverän verwandelte. Erkheim hatte durch Roland Wohnlich und Fabian Krogler gute Chancen, doch der Ausgleich blieb aus. Nach der Halbzeit erhöhte Beutel in der 66. Minute auf 2:0, nachdem er sich stark durchgesetzt hatte. Joshua Holzapfel verkürzte in der 75. Minute für Erkheim, doch ein weiterer Elfmeter in der 84. Minute wurde vergeben. Thalhofen hielt die Führung, auch als Beutel in der Nachspielzeit den Pfosten traf.

Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 287

Tore: 0:1 Nico Beutel (11. Foulelfmeter), 0:2 Nico Beutel (66.), 1:2 Joshua Holzapfel (75.)

Besondere Vorkommnisse: Fabian Krogler (TV Erkheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Patrick Reichhart (52.). Joshua Holzapfel (TV Erkheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Patrick Reichhart (84.).

Keine Chance ließ der VfL Kaufering (weiße Trikots) in Überzahl dem Gegner aus Egg. – Foto: Christian Rudnik

Das erste Tor für Kaufering fiel in der 8. Minute. Torschütze: Bastian Dillinger. Nach zwei Ecken für den VfL Kaufering (29. und 38.) und einer Gelben Karte für Paul Schlegel vom SV Egg ging es nach zweiminütiger Nachspielzeit in die Halbzeitpause. Während der VfL Kaufering in der ersten Halbzeit laut Trainer Alex Wagner noch zwei oder drei durchaus gute Torchancen hatte, ging es in der zweiten Hälfte etwas ruhiger zu. Bis Florian Bucher, in der 57. Minute eingewechselt für Florian Wilhelm, einen Strafstoß eiskalt zum 2:0 verwandelte. Nach seiner Verletzungspause konnte Felix Mailänder endlich wieder aufs Spielfeld. Wagner wechselte ihn in der 88. Minute für Manuel Detmar ein. Vier Minuten dauerte das Comeback Mailänders nach seiner Operation im Januar, bevor der Schlusspfiff in der 94. Minute ertönte. Zufrieden sei er mit der Leistung seines Teams, so Alex Wagner. Jetzt gelte es aber, den Fokus hochzuhalten, vor allem mit Blick auf das Spiel gegen den FC Thalhofen. (Vangierdegom) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Jürgen Gabel (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Bastian Dillinger (8.), 2:0 Florian Bucher (63. Foulelfmeter)

Rot: Robin Saur (5./SV Egg an der Günz)

Für die SpVgg Lagerlechfeld läuft es im Abstiegskampf nicht rund. Zwar wehrten sich die Lechfelder gegen den favorisierten SVO Germaringen nach Kräften und konnten mit einem 0:0 in die Pause gehen. In der 55. Spielminute gelang dann aber Germaringens Torjäger Timo Wörz mit seinem 12. Saisontreffer das 0:1 für die Gäste. Das reichte am Ende. Denn den Gastgebern blieb ein eigener Treffer verwehrt und so unterlag das Team von Spielertrainer Daniel Raffler am Ende knapp mit 0:1. Durch den unerwarteten Sieg des TV Weitnau beim Tabellenführer Bobingen sind es für die Lechfelder jetzt bereits fünf Punkte bis zum vorletzten Platz. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Lucas Trs (Biberbach) - Zuschauer: 183

Tor: 0:1 Timo Wörz (55.)

Vor 150 Zuschauern brachte Jonas Prestele Legau in der 51. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Wiggensbach antwortete in der 66. Minute durch Simon Kolb, der einen Elfmeter sicher verwandelte. Kurz vor dem Abpfiff (90.+2) sicherte Sebastian Veit mit einem Treffer für Legau den 2:1-Sieg.

Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Jonas Prestele (51.), 1:1 Simon Kolb (66. Foulelfmeter), 1:2 Sebastian Veit (90.+2)