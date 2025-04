Gebrauchter Tag für Arnschwang

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Die DJK konnte überhaupt nicht an ihre Auftritte aus den Vorwochen anknüpfen. Die Heimelf machte das Spiel und kam zu zahlreichen Möglichkeiten. Vor allem in der ersten Halbzeit ließ Hahnbach aber viele davon noch ungenutzt; es hätte zur Pause schon 4:0 stehen können.

Einen absolut gebrauchten Tag erwischte die DJK Arnschwang am Sonntag: Das Auswärtsspiel beim SV Hahnbach verlor die Mannschaft um Trainer Christian Ranzinger klar mit 4:0. Die DJK zeigte keine gute Leistung und hätte sogar noch höher unterliegen können. Nach den zuletzt positiven Leistungssteigerungen ist das ein Dämpfer im Abstiegskampf.

Glück hatte Arnschwang schon nach etwa sieben Minuten, als Fabian Schötz mit seinem Nachschuss nur die Latte traf. Wenig später vergab Fabian Brewitzer völlig frei (12.). Einen Konter klärte Arnschwangs Lukas Miethaner mit einer Grätsche (15.). Ähnlich wie Namir Tahiru, als Michael Hefner die Kugel erneut gefährlich vors DJK-Tor brachte (28.). Eine weitere Top-Chance vergab der freie Fabian Schötz nach einem Angriff über die rechte Seite aber klar links neben das Tor (30.). Nach einer Ecke der Heimelf sprang der Ball wieder „nur“ an die Oberkante der Latte (39.). So ging es – sehr glücklich für Arnschwang – mit dem 0:0 in die Kabinen.