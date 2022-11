Gebrauchter Tag für Aramäer Heilbronn 2:6-Niederlage in der Landesliga bei Croatia Bietigheim

Die Zuschauer bekamen ein unterhaltsames Landesligaspiel zu sehen, welches aus Heilbronner Sicht bitter mit 2:6 endete. Die Aramäer Heilbronn hatten Schwierigkeiten Ruhe in das Spiel zu bringen. Croatia Bietigheim nutzte in der 6.Minute eine Unsicherheit der Aramäer-Defensive und jubelte über das 1:0. In der 11.Minute wurde Jan Stascak im Vorwärtsgang zu Fall gebracht. Den daraus resultierenden Freistoß schob Kresimir Strangar ansehnlich zum 1:1 in den Winkel.

In der Folge ging das Spiel hin und her. In der 26.Minute gingen die Hausherren erneut in Führung. Kurze Augenblicke später wurde Robert Grau nach einem Pressschlag im Strafraum zu Fall gebracht. Der Schidsrichter entschied auf Elfmeter. Diesen verwandelte Kevin Berg souverän. Croatia Bietigheim ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen und durfte in der 35.Minute die erneute Führung zum 3:2 bejubeln. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kam es dann zu Schlüßelszenen. Der Heilbronner Jan Stascak wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter entschied auf Schwalbe und gab Stascak die Gelbe Karte. Im Gegenzug erzielte Bietigheim das 4:2.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Ein wunderschönes Tor mit Wucht von Croatia zum 5:2 in der 50.Minute. Der Schidsrichter erkannte das Tor zunächst nicht an, da der Linienrichter ein am Boden liegenden Heilbronner übersah. Nach heftigen Protesten der Bietigheimer korrigierte das Schidsrichterteam seine Entscheidung und der Treffer fand doch Gültigkeit. Heilbronn gab nicht auf und Jermaine Wesley scheiterte in Spielminute 66 an der Latte. Im Gegenzug zeigte sich Bietigheim erneut eiskalt und erhöhte auf 6:2 (67.). So endete die Partie dann auch.

