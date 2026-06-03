Gebrauchter Tag der Nullneuner

Nordhausen wirkte von Anfang an griffiger in den Zweikämpfen, überzeugte mit Körperlichkeit und agierte kompakt, kaufte somit den Bachstädtern den Schneid ab. Folgerichtig gingen die Südharzer in Führung. Nach einem langen Ball und anschließender Kopfballverlängerung schoß der freistehende Paul Eichel platziert ins rechte Eck (8.). Das Bemühen der Gäste war sicherlich vorhanden, doch die Heimelf verdichtete geschickt das Zentrum, verteidigte konzentriert und ließ kaum Nennenswertes zu. Nach einem Ballverlust konterte Wacker blitzschnell, erneut war es dann Eichel, der frei vor Julian Knoll die Nerven behielt und den Ball versenkte (35.).

Nach entsprechender Kabinenansprache kamen die Gäste mit dem Willen aus der Kabine die Partie noch zu drehen. Arnstadt bäumte sich auf, wehrt sich und wurde belohnt. Patrick Hädrich kam nach einem langen Ball in Position, setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und vollendete überlegt (55.). Doch bevor die Partie gekippt wäre, stellte wieder Eichel mit seinem dritten Tor, als er nach einem Einwurf, folgender der Verlängerung aus Nahdistanz einschob, umgehend den alten Abstand wieder her (57.). Damit war die Begegnung auch entschieden, fortan verstärkten die Einheimischen ihre Defensive, während die Gäste keine Mittel fanden das Abwehrbollwerk zu durchdringen.