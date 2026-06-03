Gebrauchter Tag der Nullneuner

Doch daraus wurde nichts, denn vor allem im ersten Durchgang bekamen die Nullneuner kein Bein auf den Platz, ließen fast alles vermissen, fanden einfach keine Einstellung zum Spiel und Gegner. So ging der sicher nicht so erwartete Heimerfolg für die Wackeren völlig in Ordnung.
BERICHT von Uwe Vester // SV 09 Arnstadt
Nach entsprechender Kabinenansprache kamen die Gäste mit dem Willen aus der Kabine die Partie noch zu drehen. Arnstadt bäumte sich auf, wehrt sich und wurde belohnt. Patrick Hädrich kam nach einem langen Ball in Position, setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und vollendete überlegt (55.). Doch bevor die Partie gekippt wäre, stellte wieder Eichel mit seinem dritten Tor, als er nach einem Einwurf, folgender der Verlängerung aus Nahdistanz einschob, umgehend den alten Abstand wieder her (57.). Damit war die Begegnung auch entschieden, fortan verstärkten die Einheimischen ihre Defensive, während die Gäste keine Mittel fanden das Abwehrbollwerk zu durchdringen.
„Ein verdienter Sieg für Wacker, die uns überlegen waren, immer präsent auftraten und mit einfachen Mitteln Wirkung erzielten, in solch einem Spiel mußt du dagegenhalten und ins Spiel kämpfen, das haben wir leider nicht geschafft“, so Arnstadts' Trainer Martin Hauswald.