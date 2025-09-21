Gebrauchter Tag beim Schlusslicht für Winterbach

Rüssingen . Einen gebrauchten Tag erwischte der SV Winterbach in der Landesliga-Partie beim TuS Rüssingen. Bitter vor allem mit Blick auf die anderen Ergebnisse. Da zeigt sich, wie gut der Mannschaft vom Felsen ein Dreier getan hätte. Stattdessen ging das Unternehmen Rüssingen ziemlich schief. 5:2 hieß es am Ende für das bisherige Schlusslicht, das jetzt wieder an den Winterbachern vorbeigezogen ist.

Einmal mit einem frühen Tor starten. Das hatte sich Winterbachs Trainer Torben Scherer gewünscht. Und zudem dies erfüllte ihm auch seine Mannschaft. Henry Schneberger netzte nach 12 Minuten für die Gäste ein. Sicherheit bekamen diese aber nicht, vielmehr leisteten sie sich eine Vielzahl an leichten Fehlern. „Deshalb hatten wir es heute auch nicht verdient, etwas mitzunehmen”, sprach Scherer Klartext. Ein individueller Patzer, ein Strafstoß, der vorläufige Genickschlag und ein Tor kurz vor dem Pausenpfiff, als die Winterbacher gerade noch einmal so etwas wie Hoffnung schöpften. Bei Seitenwechsel stand es bereits 4:1 für den TuS. David Reisenauer (15., 24.), Behcet Öztürk vom Punkt (18.) und Zakaria Haddioui (44.) waren die Schützen. Scherer wechselte bei Wiederbeginn gleich dreimal, wollte neue Impulse geben. Das gelang auch teilweise. Elias Pfenning verkürzte (50.) mit seinem siebten Saisontreffer, traf später auch noch den Pfosten. Unterm Strich boten die Gäste aber zu wenig, um noch einmal heranzukommen. Zumal auch der Platz seinen Tribut zollte. „Mit dem kamen wir nicht wirklich klar, obwohl wir wussten, was auf uns zukommt”, so Scherer. Mit dem Abpfiff besorgte der gerade eingewechselte Cem Yanar den 5:2-Endstand.