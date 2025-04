Gebrauchter Tag bei Blankenhains Reserve - SVG verliert 3:2

Nach der Niederlage vergangene Woche und dem damit geplatzter Traum vom Aufstieg sollte nun wieder der Spaß im Vordergrund stehen. Ohne Druck und mit Mut für Besonderes – das war die Vorgabe von Coach Krüger. Blankenhain hingegen musste unbedingt punkten, da Kirchheim tags zuvor überraschend deutlich mit 5:1 gegen die Zweitvertretung von Bad Berka gewann und die rote Laterne an Blankenhain abgegeben hatte. Da der Hauptplatz in Blankenhain aktuell gesperrt ist, fand das Spiel gegen Blankenhains Reserve auf der roten Asche statt. Einem Platz, der sogar noch kleiner als das heimische Geläuf in Gaberndorf ist.



Mit Freigabe durch Schiri Fehn und Anstoß des Gastgebers startete eine unruhige und von Fehlern geprägte Startphase. Blankenhain kam dabei besser mit den Platzverhältnissen klar. Durch einen sehr kuriosen Treffer durch Götschelt ging Blankenhain bereits in der 8. Minute in Führung. Gaberndorf wollte von hinten rausspielen, was mangels Anspielstationen jedoch mit einem langen Ball gelöst werden sollte. Siegert war es, der maximal unglücklich Götschelt anschoss und der Abpraller gefühlt im Winkel hinter Keeper Höse, der zwar noch dran war aber nicht mehr entscheidend eingreifen konnte, einschlug. Fortan war Gaberndorf ungewohnt nervös und unsicher. Dies gipfelte in Minute 14 direkt mit dem 2:0. Keeper Höse verschätzte sich bei einem langen Ball und ermöglichte so das ungehinderte Einschieben durch Götschelt – Doppelpack! Gaberndorf brauchte noch ein paar weitere Minuten, ehe man endlich aufwachte. In der 3-Kette tauschten Siegert und Lange die Positionen, um den umtriebigen Götschelt irgendwie in den Griff zu bekommen. Das funktionierte auch ein Stück weit besser und ermöglichte die dringend notwendige Entlastung. Gaberndorf fand zusehends besser ins Spiel und erarbeitete sich erste gute Chancen. Kurz vor der Pause, in Minute 44, konnte Jensen dann auch noch den Anschluss herstellen und für ein gutes Gefühl in der Pause sorgen.



Mit klaren Aktionen wollte man das Spiel in Hälfte 2 noch drehen. So startete Gaberndorf auch deutlich besser in den 2. Durchgang und kam weiter zu guten Chancen. Auf der Gegenseite war es immer wieder Götschelt, der für akute Gefahr sorgen konnte, ohne jedoch Zählbares zu verbuchen. In Minute 55 war es Güpner, der eine sehenswerte Passstafette, eingeleitet von Müller, vollendete. Anknüpfend an den Ausgleich wollte Gaberndorf nun mehr. Aber Blankenhain war sich der Tabellensituation bewusst und hielt aufopferungsvoll dagegen. Jedoch war es Gaberndorf, die sich besten Chancen erarbeiteten – so zum Beispiel Siegert per Fernschuss, der stark pariert wurde oder Meier und Demmer, die direkt nacheinander am Pfosten scheiterten. Als das Gefühl der Punkteteilung so langsam aufkam, konnte Blankenhain doch noch den entscheidenden Nadelstich setzen. Weichold nutzte in Minute 87 einen weiteren Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft der Gaberndorf und erzielte, den für Blankenhain so wichtigen, Siegtreffer.



Ungewohnte Schwächen in der Defensive nutzte Blankenhain effizient aus und sorgt damit für die 2. Niederlage in Folge für den SVG. Ostern ist spielfrei, diese Woche wird der SVG für 2 lockere Einheiten nutzen und am Donnerstag gemeinsam mit Wurst, Brätel und Co ins Osterwochenende starten. In 2 Wochen ist dann die Eintracht aus Kirchheim zu Gast und wird versuchen wichtige Punkte im Abstiegskampf zu ergattern. Demzufolge sind wir vorgewarnt und wollen mit einer deutlichen Leistungssteigerung die dringend notwendige Wiedergutmachung betreiben.



©Siege