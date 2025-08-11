„Gebrauchter Tag“ an der Süßhübelstraße in Oberbexbach

Das war heute ein gebrauchter Tag für die Spielgemeinschaft an der Süßhübelstraße in Oberbexbach. Zum einen sorgte die kurzfristige Absage am Sonntagmorgen durch den Gegner der Svgg Hangard II für Ärger unter den Spielern und Verantwortlichen der SG. Zum anderen gab es in der Partie der Bezirksliga Neunkirchen gegen den SV Bruchhof trotz drückender Überlegenheit und einer Vielzahl von Tormöglichkeiten lediglich ein 4:4 Unentschieden. Hier fiel der Ausgleich der Gäste erst in der Nachspielzeit durch einen sehr fragwürdigen Strafstoß.

In der Folge gab es weitere Möglichkeiten, die aber leider ungenutzt blieben. So dauerte es bis zur 30. Minute, ehe David Bender endlich das 2:0 markierte. Er verwandelte die Kopfballvorlage von Pascal Buser am langen Pfosten eiskalt.

Bei hochsommerlichen Temperaturen lieferten sich die SG Bexbach und der SV Bruchhof ein spektakuläres Duell mit acht Toren und zahlreichen Wendungen im Spielverlauf. Die Platzherren begannen druckvoll und übernahmen von Beginn an das Kommando. Pascal Buser brachte seine Farben durch einen abgefälschten Schuss nach Vorlage von Leon Kraus in der 16. Minute mit 1:0 in Führung.

Kurz danach musste Sebastian Stein verletzungsbedingt ausgewechselt werden (Auf diesem Wege gute Besserung „Buddy“ und baldige Genesung). Ab diesem Zeitpunkt gab es einen Bruch im Spiel der Einheimischen. Bruchhof, das bis dahin meist nur durch Befreiungsschläge über die Mittellinie kam und offensiv kaum in Erscheinung trat, kam praktisch „aus dem Nichts“ zu zwei Treffern von Tim Hoffmann und konnte mit einem schmeichelhaften 2:2 in die Pause gehen.

Nach dem Wechsel zunächst das gleiche Bild. Direkt nach Wiederbeginn scheiterte die SG im Anschluss an eine Ecke mit einer Doppelchance zweimal am gegnerischen Keeper. Auch kurz danach war wieder ein Abwehrbein dazwischen. Es war wie verhext. In der 50. Spielminute gelang Stefan Rothe nach einem Konter sogar der 2:3 Führungstreffer, was den Spielverlauf total auf den Kopf stellte.

Im weiteren Verlauf ließ sich die Gastgeber nicht hängen und glaubten an sich. Es kamen frische Kräfte, doch an der mangelnden Chancenverwertung änderte sich zunächst nichts. Schließlich war es der eingewechselte Spielertrainer Jens Albrecht, der mit einem verwandelten Foulelfmeter und einem weiteren Tor in der 85. Minute die Begegnung drehen konnte. Leider verhinderte Aluminium bei einem Kopfball von ihm aus kurzer Entfernung in der 90. Minute die endgültige Entscheidung.

So kam Bruchhof in der Nachspielzeit durch einen zweifelhaften Strafstoß von Tim Hoffmann noch zu einem glücklichen 4:4 Unentschieden. Diese Partie wird sicherlich als Spiel der vergebenen Möglichkeiten in Erinnerung bleiben.

Am kommenden Sonntag, 17.08.25 fährt die SG Bexbach in der BZL Neunkirchen zum SC Ludwigsthal II. Anpfiff dort ist um 13:15 Uhr.

Die 2. Mannschaft der SG Bexbach spielt in der KL Neunkirchen beim FC Neunkirchen 21. Anpfiff auf dem Kunstrasen im Wagwiesental ist um 15:00 Uhr.

Bericht: Peter Höffner