🔴⚪ Gebrauchter Tag – 1:4 gegen Sindelfingen 😔⚽

Im Heimspiel gegen die Sindelfingen Ladies mussten wir uns am Ende mit 1:4 geschlagen geben – ein Tag, an dem bei uns leider vieles nicht zusammenlief.

Wir sind schwer ins Spiel gekommen und hatten vor allem gegen den Ball immer wieder Probleme. Bereits in der 8. Minute gerieten wir nach einer Phase in Unterzahl früh in Rückstand. Auch danach fanden wir nicht richtig in unseren Rhythmus, kamen zwar zu einzelnen Halbchancen, spielten diese aber nicht konsequent zu Ende. Sindelfingen dagegen blieb effektiv und erhöhte in der 31. Minute auf 0:2.