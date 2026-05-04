🔴⚪ Gebrauchter Tag – 1:4 gegen Sindelfingen 😔⚽

Im Heimspiel gegen die Sindelfingen Ladies mussten wir uns am Ende mit 1:4 geschlagen geben – ein Tag, an dem bei uns leider vieles nicht zusammenlief.
Wir sind schwer ins Spiel gekommen und hatten vor allem gegen den Ball immer wieder Probleme. Bereits in der 8. Minute gerieten wir nach einer Phase in Unterzahl früh in Rückstand. Auch danach fanden wir nicht richtig in unseren Rhythmus, kamen zwar zu einzelnen Halbchancen, spielten diese aber nicht konsequent zu Ende. Sindelfingen dagegen blieb effektiv und erhöhte in der 31. Minute auf 0:2.
Mit dem Rückstand ging es in die Pause, doch auch nach dem Seitenwechsel erwischten wir keinen guten Start. Nach einem Fehler im Aufbau fiel in der 53. Minute das 0:3.
Trotzdem haben wir uns nicht aufgegeben und weiter nach vorne gespielt. In der 63. Minute konnten wir durch Lena Scheiring auf 1:3 verkürzen und nochmal Hoffnung schöpfen. Wir versuchten, weiter Druck aufzubauen, doch im letzten Drittel fehlte uns an diesem Tag die nötige Konsequenz.
In der Schlussphase nutzte Sindelfingen die sich bietenden Räume und stellte in der 87. Minute den 1:4-Endstand her.
Am Ende ein verdienter Sieg für Sindelfingen, die in den entscheidenden Momenten konsequenter waren. Für uns heißt es jetzt: aufarbeiten, daraus lernen und nächste Woche wieder ein anderes Gesicht zeigen. 💪
➡️ Kopf hoch – wir kommen stärker zurück! 🔴⚪
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