Gebrauchter Sonntagnachmittag

Die Mannschaft des TSG Zell u. A. l miss sich am vergangenen Sonntag mit dem TSGV Albershausen l, welcher als Tabellenführer in die Partie ging. Die Zeller Mannschaft rechnete sich nach dem starken Spiel in der Vorwoche durchaus Chancen auf Zählbares aus.

In den Anfangsminuten setzte Zell die Mannen aus Albershausen hochstehend unter Bedrängnis und eroberte reihenweise den Ball im letzten Drittel des aufgeheizten Kunstrasenplatzes. Einer dieser Balleroberungen war von besonderem Erfolg gekrönt. In Person von Yannik Persch, welcher auf Höhe der Strafraumkante Maß nahm und den Ball in den Knick zirkelte, brachte sich die Zeller Mannschaft mit 0:1 in Führung. Nach dem Führungstreffer nach etwa acht Minuten war die Partie geprägt durch lange Bälle, wodurch ein Spielfluss nur selten zu Stande kam. Den 1:1 Ausgleichstreffer musste der TSG Mitte der ersten Halbzeit einstecken. Ein TSGV-Stürmer tankte sich durch die Zeller Abwehrreihe und vollendete anschließend. Im zweiten Spielabschnitt stellten sich die Zeller vermehrt selbst ein Bein. Zwei denkbar unglückliche Aktionen in den eigenen Reihen nutzte der TSGV kaltschnäuzig aus und war damit mit zwei Toren in Front. Der TSG bemühte sich trotz dieser Nackenschläge und steckte nicht auf. Umso bitterer erwischte die Zeller dann der Treffer zum 4:1. An diesem Spielstand konnte Zell leider nichts mehr ändern.