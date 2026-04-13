„Gebrauchter Sonntag“: Blaues Wunder unterliegt Bemerode

Eine schwache Leistung kostet die SG Blaues Wunder Hannover Punkte im direkten Duell. Trainer Leon Erler findet nach Abpfiff deutliche Worte.
Die SG Blaues Wunder Hannover hat im Heimspiel gegen den TSV Bemerode eine klare Niederlage hinnehmen müssen. Beim 0:2 (0:0) entschied der Tabellenzehnte die Partie durch Tore von Paul Götting (57.) und Perrin Willmann(61.) innerhalb weniger Minuten für sich.
Für Trainer Leon Erler war die Niederlage folgerichtig: „Absolut katastrophales Spiel von uns. Wir haben verdient verloren.“ Besonders die erste Halbzeit kritisierte der Coach scharf: „Die erste Halbzeit war desaströs, schlechteste Saisonleistung.“
Dabei hätte die Partie schon früher in eine klare Richtung kippen können. „Der Gegner war heute deutlich besser, hatte sehr gute Torchancen und hätte schon früher in Führung gehen können“, sagte Erler, der zugleich ein grundlegendes Problem ausmachte: „Wir waren in allen Belangen schlecht. Keine Bereitschaft, keine Qualität im Passspiel. Einfach insgesamt ein ganz schwaches Spiel von uns.“
Nach der Pause stabilisierte sich die Begegnung etwas, ohne dass Blaues Wunder entscheidend zulegen konnte. „Zweite Halbzeit war minimal besser, aber auch nicht gut. Da war es ein ausgeglicheneres Spiel“, so Erler. Die entscheidenden Szenen folgten kurz nach Wiederbeginn: „In der zweiten Halbzeit kommen wir etwas besser rein, kassieren dann aber nach einem kapitalen Ballverlust im Aufbau das 0:1. Kurz danach das 0:2, wieder nach einer Umschaltsituation. Da laden wir den Gegner ein.“
Am Ende blieb es bei der verdienten Niederlage. „Ich weiß nicht, womit ich heute weniger zufrieden bin – mit der Schiedsrichterleistung oder mit unserer Leistung. Beides war nicht bezirksligatauglich“, sagte Erler deutlich.
In der Tabelle bleibt Blaues Wunder damit auf Rang zwölf, während Bemerode als Zehnter an den Gastgebern vorbeizieht. Für die Mannschaft von Erler gilt es nun, die Leistung schnell aufzuarbeiten: „Ein gebrauchter Sonntag. Jetzt müssen wir weitermachen und uns auf Kleefeld in zwei Wochen vorbereiten.“
SG Blaues Wunder Hannover – TSV Bemerode 0:2
SG Blaues Wunder Hannover: Tobias Voigt, Vincent Grannas, Benett-Luca Bohm, Julius Jakob, Joel Lothar Bruns, Lasse Marten Jannsen, Marlon Bernhardt, Ibrahim-Lahar Gueye, Daniel Romero-Maguina, Elias Zougari, Christian Rolf - Trainer: Leon Erler
TSV Bemerode: Justin Schultz, Jorden Stoppa, Leonard Bült, Niklas Mauer, Josef Flink, Malte-Jonas Oberbeck, Jasper Kernchen, Florian Niebuhr, Paul Götting, David Jonathan Oduneye, Perrin Willmann - Trainer: Ramy-Nabil Hundt
Schiedsrichter: Marc Philipp Lehmann
Tore: 0:1 Paul Götting (57.), 0:2 Perrin Willmann (61.)