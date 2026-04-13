„Gebrauchter Sonntag“: Blaues Wunder unterliegt Bemerode SG Blaues Wunder Hannover verliert 0:2 gegen TSV Bemerode und verpasst wichtigen Schritt in der Tabelle von red · Heute, 19:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Wojciech Banaszkiewicz

Eine schwache Leistung kostet die SG Blaues Wunder Hannover Punkte im direkten Duell. Trainer Leon Erler findet nach Abpfiff deutliche Worte.

Die SG Blaues Wunder Hannover hat im Heimspiel gegen den TSV Bemerode eine klare Niederlage hinnehmen müssen. Beim 0:2 (0:0) entschied der Tabellenzehnte die Partie durch Tore von Paul Götting (57.) und Perrin Willmann(61.) innerhalb weniger Minuten für sich. Für Trainer Leon Erler war die Niederlage folgerichtig: „Absolut katastrophales Spiel von uns. Wir haben verdient verloren.“ Besonders die erste Halbzeit kritisierte der Coach scharf: „Die erste Halbzeit war desaströs, schlechteste Saisonleistung.“

Dabei hätte die Partie schon früher in eine klare Richtung kippen können. „Der Gegner war heute deutlich besser, hatte sehr gute Torchancen und hätte schon früher in Führung gehen können“, sagte Erler, der zugleich ein grundlegendes Problem ausmachte: „Wir waren in allen Belangen schlecht. Keine Bereitschaft, keine Qualität im Passspiel. Einfach insgesamt ein ganz schwaches Spiel von uns.“ Nach der Pause stabilisierte sich die Begegnung etwas, ohne dass Blaues Wunder entscheidend zulegen konnte. „Zweite Halbzeit war minimal besser, aber auch nicht gut. Da war es ein ausgeglicheneres Spiel“, so Erler. Die entscheidenden Szenen folgten kurz nach Wiederbeginn: „In der zweiten Halbzeit kommen wir etwas besser rein, kassieren dann aber nach einem kapitalen Ballverlust im Aufbau das 0:1. Kurz danach das 0:2, wieder nach einer Umschaltsituation. Da laden wir den Gegner ein.“