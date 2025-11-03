Gebrauchter Nachmittag am Fasanengarten

Es segelten zwar einige Ecken in die Patzer-Box, bis auf einen Kopfball von Hoyer, der knapp drüber ging, verpufften diese aber. Es war ein Abnutzungskampf, Chancen kamen eher zufällig zustande. Schleip per Fallrückzieher vorbei und Linz, der nach einem Abstimmungsfehler allein vor Keeper Groh einen Tick zu lange wartete, hätten für Preußen durchaus auch die Führung bringen können. So ging es ohne große Aufreger torlos in die Kabine.

Der Kurstädter Mannschaft fehlten weiterhin einige Jungs (Harnisch, Meißner, Johannes, Seifert, Schaffel, Gulov), aber sie war frohen Mutes, gegen die Fritzsch-Schützlinge zu punkten. Halbzeit Eins ist relativ schnell erzählt. Schleiz zog sich bei Preußen-Ballbesitz weit zurück, verzichtete auf aktives Pressing und wollte in keinen Konter laufen. Die Mannschaft der Gäste tat sich schwer den Riegel zu knacken und mit langen Bällen gab es wenig Erfolg. Auch die Gastgeber blieben ohne Offensivaktionen, holten sich in den ersten zwanzig Minuten dreimal Gelb ab und man spürte wie immer die Leidenschaft und die Aggressivität in den unmittelbaren Zweikämpfen.

Es blieb bei einem Spiel auf Augenhöhe. Die Zuschauer hatten das Gefühl, wer den ersten Fehler macht, wird dieses Spiel wohl verlieren. Leider ahndete Schiedsrichter Keith einen Kopfstoß des völlig übermotivierten Sa gegen Rösener nur mit Gelb. Das hätte dem Spiel einen anderen Verlauf geben können. Kurz darauf nahm Pohl einen Kontakt von Aliyev im Strafraum an, der Torjäger verwandelte den Strafstoß selbst und sicher zur Führung. Und Schleiz holte zum Doppelschlag aus. Wiederum Pohl zog in den Sechzehner, flankte auf Dorn, der Ableger kam auf Langer und dessen Abschluss bekam Patzer unter dem Körper nicht zu fassen. 2:0 und die Gastgeber spielten nun mit deutlicher Überlegenheit.

Obsiannikov hatte zweimal den nächsten Treffer auf dem Fuß. Preußen bäumte sich nochmal auf, Dolzer und Schack versuchten es, zielten aber zu hoch. Der emotionale Killer für die Gastgeber kam mit der schweren Verletzung von Ichiguchi. Erst drei Minuten auf dem Feld ging er in den Pressschlag mit Engel und es sah nicht gut aus. Hoffen dürfen wir trotzdem darauf, dass die Verletzung nicht ganz so schwer ist und wünschen dem Japaner von hier aus alles Gute. Noch einen Aufreger gab es, Preußen-Keeper Patzer ging in der Nachspielzeit außerhalb des Sechzehners ins Dribbling gegen Pohl, verlor den Ball und foulte den Schleizer Torjäger. Er schoss zwar den Ball ins verwaiste Tor, doch Schiedsrichter Keith hatte kurz zuvor abgepfiffen und gab Rot. Bei der Vorteilsauslegung wäre ihm der Platzverweis erspart geblieben. Den direkt folgenden Freistoß versenkte Langer zum 3:0. Am Ende stand eine verdiente Niederlage für die Preußen, aus der die Mannschaft von Thomas Wirth die richtigen Lehren für das wichtige nächste Heimspiel gegen Büßleben ziehen muss.