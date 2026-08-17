Gebrauchter Heimauftakt für Burgdorf: Wedemark bestraft Fehler eiskalt

Der TSV Burgdorf muss am 2. Spieltag der Bezirksliga einen Dämpfer hinnehmen und unterliegt dem Aufsteiger SC Wedemark vor heimischem Publikum mit 1:3. Nach einer zerfahrenen Vorstellung, individuellen Aussetzern und einem Platzverweis schöpften die Hausherren in Unterzahl zwar noch einmal Hoffnung, wurden in der Nachspielzeit aber endgültig eiskalt ausgekontert.
Die Hausherren fanden von Beginn an nicht wie gewohnt in die Partie. Bereits in der ersten Viertelstunde fehlte der Zugriff, ehe ein folgenschwerer Patzer die Gäste in Führung brachte: J. Weiß nutzte einen eigenen Fehler der Burgdorfer Hintermannschaft eiskalt zum 0:1 aus (23.). Auch in der Folge blieb das Spiel der Hausherren von Unkonzentriertheiten geprägt. Als im zweiten Spielabschnitt ein unglückliches Eigentor zum 0:2 führte (69.), schien die Aufgabe für die Roger-Elf bereits zu einem riesigen Berg zu werden.
Zu allem Überfluss schwächten sich die Platzherren kurz darauf durch eine Rote Karte selbst. TSV-Coach Mirco Roger blickte mit gemischten Gefühlen auf die Schlüsselszenen der Partie zurück: „Ja, es war tatsächlich einfach nicht gut. Wir sind in der ersten Viertelstunde nicht gut reingekommen und haben danach ein sehr, sehr dummes Gegentor durch einen eigenen Fehler bekommen. Die Fehlerreihe hat sich fortgesetzt, wir haben gar nicht so gut in unser Spiel reingefunden und fangen uns dann durch ein Eigentor das 0:2. Danach kassieren wir aus meiner Sicht eine Rote Karte, die vielleicht nicht unbedingt sein muss.“
Trotz des numerischen Nachteils steckte der TSV Burgdorf keineswegs auf. Mit viel Moral warf die Mannschaft in Unterzahl alles nach vorne und belohnte sich schnell durch A. Mechonzew, der in der 73. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer vollstreckte. In den Schlussminuten drückten die Hausherren vehement auf den Ausgleich, liefen in der Nachspielzeit jedoch in einen Konter der Gäste, den M. Dombrowsky zum 1:3-Endstand vollendete (90.+2).
„Wir sind dann mit zehn Mann noch einmal zurückgekommen, haben nach dem 1:2 echt auf den Ausgleich gedrückt und am Ende noch einen Konter kassiert“, analysierte Mirco Roger die wilde Schlussphase. Nach dem geglückten Saisonauftakt war die Enttäuschung über die Heimniederlage spürbar, der Blick richtet sich jedoch bereits nach vorne: „Wir sind auf jeden Fall nicht zufrieden mit der Leistung. Aber wir wollen jetzt weiter ackern im Training, werden die Woche gut trainieren und uns dann auf das kommende Spiel vorbereiten.“
Tabelle
1. SV Germania Grasdorf (Auf) 2 2-0-0 9:1 6
2. Sportfreunde Anderten 2 2-0-0 8:3 6
3. TSV Stelingen 2 1-1-0 7:1 4
4. MTV Ilten (Auf) 2 1-1-0 4:1 4
5. FC Lehrte 2 1-0-1 6:3 3
6. SC Wedemark 1926 (Auf) 2 1-0-1 4:3 3
7. TuS Garbsen 2 1-0-1 5:5 3
8. SC Hemmingen-Westerfeld II (Auf) 2 1-0-1 3:3 3
9. TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 2 1-0-1 3:3 3
10. TSV Burgdorf 2 1-0-1 3:4 3
11. MTV Engelbostel-Schulenburg 2 1-0-1 3:6 3
12. SpVgg Niedersachsen Döhren 2 1-0-1 2:5 3
13. SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 1 0-0-1 1:2 0
14. TuS Davenstedt 2 0-0-2 1:5 0
15. OSV Hannover II (Auf) 1 0-0-1 0:6 0
16. TSV Bemerode 2 0-0-2 1:9 0