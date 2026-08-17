Gebrauchter Heimauftakt für Burgdorf: Wedemark bestraft Fehler eiskalt

– Foto: Lorena Pietler

Der TSV Burgdorf muss am 2. Spieltag der Bezirksliga einen Dämpfer hinnehmen und unterliegt dem Aufsteiger SC Wedemark vor heimischem Publikum mit 1:3. Nach einer zerfahrenen Vorstellung, individuellen Aussetzern und einem Platzverweis schöpften die Hausherren in Unterzahl zwar noch einmal Hoffnung, wurden in der Nachspielzeit aber endgültig eiskalt ausgekontert.

Fehlerkette und Eigentor bringen Burgdorf ins Hintertreffen

Die Hausherren fanden von Beginn an nicht wie gewohnt in die Partie. Bereits in der ersten Viertelstunde fehlte der Zugriff, ehe ein folgenschwerer Patzer die Gäste in Führung brachte: J. Weiß nutzte einen eigenen Fehler der Burgdorfer Hintermannschaft eiskalt zum 0:1 aus (23.). Auch in der Folge blieb das Spiel der Hausherren von Unkonzentriertheiten geprägt. Als im zweiten Spielabschnitt ein unglückliches Eigentor zum 0:2 führte (69.), schien die Aufgabe für die Roger-Elf bereits zu einem riesigen Berg zu werden.

Zu allem Überfluss schwächten sich die Platzherren kurz darauf durch eine Rote Karte selbst. TSV-Coach Mirco Roger blickte mit gemischten Gefühlen auf die Schlüsselszenen der Partie zurück: „Ja, es war tatsächlich einfach nicht gut. Wir sind in der ersten Viertelstunde nicht gut reingekommen und haben danach ein sehr, sehr dummes Gegentor durch einen eigenen Fehler bekommen. Die Fehlerreihe hat sich fortgesetzt, wir haben gar nicht so gut in unser Spiel reingefunden und fangen uns dann durch ein Eigentor das 0:2. Danach kassieren wir aus meiner Sicht eine Rote Karte, die vielleicht nicht unbedingt sein muss.“