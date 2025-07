Gebrauchter Abend für TSV Grünwald

1:2-Niederlage in Murnau nach einigen Wirrungen

Unter keinem guten Stern stand das Landesliga-Gastspiel beim TSV Murnau für den TSV Grünwald. Trotzdem wäre mehr drin gewesen als die 1:2 (1:1)-Niederlage. Zunächst gab es eine positive Nachricht für die Grün-Weißen: Der angeschlagene David Wörns war einsatzbereit, er trat zudem seinen Urlaub ein paar Tage später an, um die Abwehr dirigieren zu können. Dafür hatte aber Marco Bornhauser Anreiseprobleme: Sein Flug am Vormittag war gestrichen worden, Grünwalds Chefcoach Sebastian Koch holte den Kapitän um kurz nach 17 Uhr am Flughafen ab. „Die Fahrt der beiden dauerte dann eine Stunde und 45 Minuten“, berichtete Kochs Vorgänger und jetziger Co-Trainer Florian de Prato. „Sebi hat mir die Spielanweisungen am Telefon durchgegeben, weil er erst vier Minuten vor Anpfiff ankam.“ De Prato, der mit dem Team ebenfalls eine von Stau geprägte Anfahrt hatte, bat den Schiedsrichter vergeblich, das für 19 Uhr angesetzte Spiel eine Viertelstunde später anzupfeifen. So blieb Bornhauser zunächst auf der Bank, Innenverteidiger Gabriel Wanzeck übernahm die für ihn ungewohnte Rolle als rechter Verteidiger.

Trotz der ungünstigen Voraussetzungen fanden die Grün-Weißen bestens in die Partie: Marcel Kosuch traf erst den Pfosten (10.) und kurz darauf nach überragender Vorarbeit von Daniel Leugner zum 0:1 (13.). Die taktische Marschroute sei in der Anfangsphase voll aufgegangen, lobte de Prato: „Wir wollten keinen offenen Schlagabtausch, erst recht nicht in einer Englischen Woche.“ Mit „Präsenz und Kontrolle“ habe man das gefürchtete Murnauer Pressing unterbinden können. Und vorne blieben die Grünwalder gefährlich, sie forderten nach einer Attacke auf Kosuch vergebens Elfmeter.

„Ich dachte, wir können uns nur selber schlagen, wenn wir unsauber werden“, so de Prato. Genau das passierte aber. Murnau kam nun zu Umschaltmomenten und durch eine starke Einzelaktion von Georg Kutter, dessen 20-Meter-Schuss noch abgefälscht wurde, zum 1:1-Ausgleich (25.). Vor der Pause folgten noch zwei Grünwalder Wechsel: Bornhauser kam für den mit Gelb belasteten Wanzeck (36.), Fabian Traub musste nach einem Tritt auf die Achillessehne raus, Leon Sammer ersetzte ihn (45.+1).

In den zweiten Durchgang starteten die Grün-Weißen ganz schlecht. „Da kam 20 Minuten lang gar nichts von uns“, räumte de Prato ein. Als es langsam wieder besser wurde, gab es zweimal Rot: Murnaus Tizian Schatto senste Kosuch um, der revanchierte sich mit einem Schubser (69.). „Das ist halt schade“, ärgerte sich de Prato über die Reaktion seines Stürmers, der bereits kurz zuvor hart von Schatto angegangen worden war. „In Überzahl wäre mehr für uns drin gewesen.“

Auch mit zehn gegen zehn hätten die Gäste aber gewinnen können, wenn ein Foul an Leugner (74.) so geahndet worden wäre, wie es de Prato forderte: „Ein glasklarer Elfmeter. Sogar die Murnauer Zuschauer haben gesagt, dass sie da Glück hatten.“. So entschied ein Eigentor von Felix Triftshäuser nach schönem Murnauer Spielzug (78.) die Partie. „Für die Zuschauer war es ein interessantes Spiel mit hoher Intensität, aber nicht unfair. Murnau war ein toller Gastgeber und ich will auch nicht sagen, dass es unverdient war“, lautete de Pratos Fazit nach diesem für sein Team unglücklichen Abend.