Gebrauchter Abend für den Heeslinger SC: Bösch-Elf verliert 0:3

Die Überraschung blieb aus. Der Heeslinger SC hat das letzte Auswärtsspiel der Hinrunde mit 0:3 beim TuS Bersenbrück verloren. "Es wäre heute durchaus mehr möglich gewesen, aber wir haben viel zu viele Chancen liegen gelassen", so Malte Bösch.

Trotz der langen Anreise war der Heeslinger SC von Beginn an hellwach und hätte bereits nach fünf Minuten die frühe Führung erzielen können, doch Terry Becker verfehlte das gegnerische Gehäuse um Zentimeter. Nach dem Paukenschlag zu Beginn hatte die Elf aus dem Norden Ball und Gegner auch in der Folgezeit m Griff. Was allerdings fehlte, waren die zwingenden Torchancen. Während die Bösch-Elf sehr offensiv agierte, zog Bersenbrück immer wieder sein brandgefährliches Konterspiel auf und hatte damit nach 24 Minuten beinahe Erfolg, doch eigenes Unvermögen und Jeroen Gies im Tor des HSC verhinderten die Führung der Gastgeber.

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff hatten die Gäste die ganz große Chance zum Ausgleich. Jarno Böntgen hatte sich auf der rechten Seite den nötigen Platz verschafft, flankte in die Mitte, wo Terry Becker lauerte. Aber wie schon in Durchgang eins gelang des HSC-Stürmer nicht, das Runde im Eckigen zu versenken. Nach starkem Beginn der zweiten Halbzeit verflachte die Partie zusehends. Bersenbrück ließ kaum Möglichkeiten der Gäste zu. Zwar wusste die Heeslinger durch ihre Kombinationsspiel durchaus zu gefallen, doch wenn es in Richtung gegnerische Box ging, fehlten die zündenden Ideen.

Fünf Minuten vor der Pause lief beim TuS aber alles nach Plan. Nach einem sehenswerten Konter erzielte Marcos Alvarez das 1:0. "Die Führung fiel zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Wir hatten alles im Griff und laufen so kurz vor der Pause noch in einen Konter", ärgerte sich Malte Bösch am Rande der Partie.

20 Minuten vor dem offiziellen Ende der Partie wechselte Malte Bösch Eric Köhler für Edison Mazreku ein, um dem eigenen Angriff neue Impulse zu geben. Zehn Minuten später kam dann auch Oliver Warnke für Tom Trebin, doch so sehr sich der Heeslinger SC auch mühte, der Ausgleich wollte einfach nicht gelingen. Und die Bersenrbücker? Die warteten geduldig auf ihre Chancen und sollte diese in 76. Minute auch bekommen. Nach einem Tempogegenstoß war Markus Lühmann zur Stelle und staubte nach herrlicher Vorarbeit von Elias Zucht zum 2:0 ab.

Die Gäste wollten sich noch nicht geschlagen geben, intensivierten ihre Angriffsbemühungen nochmals und hatten in der 84. Minute die ganz große Chance auf 1:2 zu verkürzen, als Schiedsrichter Aaron Sebastian Richter, der ansonsten einen sehr ruhigen Arbeitstag hatte, in aussichtsreicher Position auf Freistoß für den Heeslinger SC entschied. Terry Becker, der für seine gefährlichen Freistöße bekannt ist, legte sich das Leder zurecht und nahm Maß. Aber es passte zu diesem verkorksten Dezemberabend, dass der HSC-Stürmer auch diese Chance nicht zu nutzen wusste. Sein Schuss landete in der Mauer statt im Tor von Nils Böhmann.



In der Schlussphase nahm Malte Bösch dann noch Mateo Zovko vom Feld und brachte dafür Tjade Svend Motzkus, aber auch diese Maßnahme blieb ohne Wirkung. Während sich die Gäste vergeblich mühten, trafen die Platzherren erneut. In der Nachspielzeit markierte Nick Claushallmann den 3:0-Endstand.

"Wir hatten natürlich auf einen Sieg gehofft. Dann hätten wir uns im Kreis der Spitzenmannschaften etabliert, aber dazu hat es heute einfach nicht gereicht. Wir haben jetzt 15 Spiele absolviert und haben den Blick weiter nach oben gerichtet. Zuhause können wir praktisch jeden schlagen, aber unsere Auswärtsbilanz gilt es zu verbessern", so Malte Bösch gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.