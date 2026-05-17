Gebhardt, Kühlwetter & Co: 8 Abgänge beim SSV Jahn

Zum Ende einer Saison gehört das Abschiednehmen dazu. Beim SSV Jahn Regensburg verabschieden sich mit dem Abschluss der Drittliga-Spielzeit 2025/26 insgesamt acht Spieler. Sie wurden nach dem Cottbus-Heimspiel (0:1) am Samstagabend im Rahmen einer internen Abschlussfeier noch einmal gewürdigt. Bei zwei davon handelt es sich um Leihenden. Die Namen aller Abgänge machte der Jahn am Sonntagnachmittag publik.
Der interne Saisonabschluss des SSV bot auch in diesem Jahr den passenden Rahmen für die Verabschiedung verschiedener Spieler. Die Abgänge von Noel Eichinger (zum Karlsruher SC) und Andreas Geipl (zum Chemnitzer FC) waren ja bereits im Vorfeld kommuniziert worden. Zudem verlassen die Oberpfälzer Felix Gebhardt, Leon Wechsel, Julian Pollersbeck und Christian Kühlwetter. Auch die beiden Leihspieler Philipp Müller und Nick Seidel wurden verabschiedet, die nach Ablauf der jeweiligen Leihvereinbarung zu ihren Klubs zurückkehren. Das sagen die acht Akteure im Rahmen ihres Abschieds vom Jahn:
Leon Wechsel (seit Januar 2026 beim SSV Jahn): „Ich möchte dem SSV Jahn für die wunderbare Zeit danken. Die Mannschaft und der Verein haben mich vom ersten Tag weg super aufgenommen. Ich bin in dem halben Jahr als Spieler und Mensch weiter gewachsen.“
Julian Pollersbeck (seit Juni 2024 beim SSV Jahn): „Ein großer Dank gilt Tschauni, der mich zum SSV Jahn geholt hat und mich stets gefördert und gefordert hat. Die letzten beiden Jahre konnte ich mich trotz einiger Widerstände sportlich und persönlich weiterentwickeln. Dass es nun zu Ende geht bedauere ich und wünsche dem Jahn dennoch alles Gute.“
Christian Kühlwetter (seit Juni 2024 beim SSV Jahn): „Ich wünsche dem SSV Jahn nur das Beste und nach dem Aufstieg von Cottbus hier, dem Verein und den Fans, das selbst auch im eigenen Stadion zu erleben. Ich bin dankbar, die große Ehre gehabt zu haben, Kapitän dieser Mannschaft gewesen zu sein. Es hat mir immer viel Spaß gemacht, für den Verein zu spielen.“
Noel Eichinger (seit Juni 2023 beim SSV Jahn): „Die Zeit in Regensburg war sicherlich nicht immer leicht. Ich bin als 21-Jähriger hierher gekommen und habe es mir am Anfang anders vorgestellt. Ich bin jetzt aber total dankbar dafür, weil ich brutal viel gelernt und viele tolle Menschen im Verein kennengelernt habe. Das ganze Jahr hat gezeigt, wofür der SSV Jahn steht und wofür ich auch stehe. Es war mir eine große Freude, es dann auch auf den Platz bekommen zu haben. Regensburg hat immer einen Platz in meinem Herzen.“
Felix Gebhardt (seit Juni 2023 beim SSV Jahn): „Es waren Achterbahnfahrten, die mir immer viel Spaß gemacht haben. Ein großer Dank gilt natürlich meinem Torwart-Trainer Tschauni, aber auch der gesamten Mannschaft und dem gesamten Verein. Es waren drei tolle Jahre hier in Regensburg. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr vertrauensvoll und gut, dennoch möchte ich nun den sportlich nächsten Schritt wagen. Dem SSV Jahn wünsche ich alles Gute und eine erfolgreiche Zukunft.“
Andreas Geipl (seit Juni 2023 beim SSV Jahn): „Natürlich fällt es mir nicht leicht, den SSV Jahn zu verlassen. Der Verein wird immer einen großen Platz in meinem Herzen haben. Was ich hier in all den Jahren erleben durfte, war einfach einzigartig und möchte ich nicht missen. Ich möchte meiner Mannschaft, dem Trainerteam, dem gesamten Verein, den Mitarbeitern und den Fans ´Danke´ für die überragende Zeit sagen. Zugleich möchte ich nun noch einmal eine neue sportliche Herausforderung suchen und freue mich deswegen, dass meine Karriere in Chemnitz ihre Fortsetzung findet.“
Nick Seidel (seit Juni 2025 beim SSV Jahn): „In dieser Saison hier zu spielen und mit der Mannschaft täglich zu arbeiten, hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe in dieser Saison viele Erfahrungen sammeln und tolle Momente erleben dürfen. Das hat mich als Mensch und Spieler nach vorne gebracht. Den SSV Jahn werde ich sicherlich in Ehren halten.“
Philipp Müller (seit Juni 2025 beim SSV Jahn): „Es waren zwar nur 11 Monate und damit eine kurze Zeit, aber eine sehr lehrreiche und schöne. Dafür möchte ich mich bei allen im Verein bedanken und wünsche dem SSV Jahn alles Gute.“