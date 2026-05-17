Gebhardt, Kühlwetter & Co: 8 Abgänge beim SSV Jahn Der Drittligist verabschiedete nach dem Cottbus-Heimspiel eine Stange an Spielern von PM / Florian Würthele · Heute, 16:16 Uhr · 0 Leser

Mit Felix Gebhardt lässt der SSV Jahn Regensburg seinen Stammkeeper der letzten drei Saisons ziehen. – Foto: Imago Images

Zum Ende einer Saison gehört das Abschiednehmen dazu. Beim SSV Jahn Regensburg verabschieden sich mit dem Abschluss der Drittliga-Spielzeit 2025/26 insgesamt acht Spieler. Sie wurden nach dem Cottbus-Heimspiel (0:1) am Samstagabend im Rahmen einer internen Abschlussfeier noch einmal gewürdigt. Bei zwei davon handelt es sich um Leihenden. Die Namen aller Abgänge machte der Jahn am Sonntagnachmittag publik.



Der interne Saisonabschluss des SSV bot auch in diesem Jahr den passenden Rahmen für die Verabschiedung verschiedener Spieler. Die Abgänge von Noel Eichinger (zum Karlsruher SC) und Andreas Geipl (zum Chemnitzer FC) waren ja bereits im Vorfeld kommuniziert worden. Zudem verlassen die Oberpfälzer Felix Gebhardt, Leon Wechsel, Julian Pollersbeck und Christian Kühlwetter. Auch die beiden Leihspieler Philipp Müller und Nick Seidel wurden verabschiedet, die nach Ablauf der jeweiligen Leihvereinbarung zu ihren Klubs zurückkehren. Das sagen die acht Akteure im Rahmen ihres Abschieds vom Jahn:

Leon Wechsel (seit Januar 2026 beim SSV Jahn): „Ich möchte dem SSV Jahn für die wunderbare Zeit danken. Die Mannschaft und der Verein haben mich vom ersten Tag weg super aufgenommen. Ich bin in dem halben Jahr als Spieler und Mensch weiter gewachsen.“ Julian Pollersbeck (seit Juni 2024 beim SSV Jahn): „Ein großer Dank gilt Tschauni, der mich zum SSV Jahn geholt hat und mich stets gefördert und gefordert hat. Die letzten beiden Jahre konnte ich mich trotz einiger Widerstände sportlich und persönlich weiterentwickeln. Dass es nun zu Ende geht bedauere ich und wünsche dem Jahn dennoch alles Gute.“

Christian Kühlwetter (seit Juni 2024 beim SSV Jahn): „Ich wünsche dem SSV Jahn nur das Beste und nach dem Aufstieg von Cottbus hier, dem Verein und den Fans, das selbst auch im eigenen Stadion zu erleben. Ich bin dankbar, die große Ehre gehabt zu haben, Kapitän dieser Mannschaft gewesen zu sein. Es hat mir immer viel Spaß gemacht, für den Verein zu spielen.“ Noel Eichinger (seit Juni 2023 beim SSV Jahn): „Die Zeit in Regensburg war sicherlich nicht immer leicht. Ich bin als 21-Jähriger hierher gekommen und habe es mir am Anfang anders vorgestellt. Ich bin jetzt aber total dankbar dafür, weil ich brutal viel gelernt und viele tolle Menschen im Verein kennengelernt habe. Das ganze Jahr hat gezeigt, wofür der SSV Jahn steht und wofür ich auch stehe. Es war mir eine große Freude, es dann auch auf den Platz bekommen zu haben. Regensburg hat immer einen Platz in meinem Herzen.“