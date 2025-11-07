Gebeutelter SE Freising übt sich in Durchhalteparolen

Die Fußballer des SE Freising fahren mit einer Rumpftruppe zum Spitzenreiter. Der Sportleiter betont: „Jeder muss sich jetzt den Hintern aufreißen.“

Freising – Die Saison läuft alles andere als planmäßig für die Fußballer des SE Freising. In der Bezirksliga wurde die Mannschaft durchaus als Favorit gehandelt. Doch nun, so kurz vor der Winterpause, sind die Gelb-Schwarzen in der Tabelle Richtung Abstiegsrelegationsränge abgerutscht. Der Abstand zu Platz zwölf beträgt nur einen Zähler. Und ausgerechnet jetzt, am Sonntag (14 Uhr), steht das schwere Gastspiel beim SV Walpertskirchen an.

Nervös, das betont Sportlicher Leiter Sebastian Thalhammer, werde beim Club am Roider-Jackl-Weg allerdings noch niemand. „Natürlich haben wir uns die Saison ganz anders vorgestellt“, gibt Thalhammer zu. „Jeder muss sich jetzt den Hintern aufreißen“, richtet sich der 30-Jährige an die Mannschaft. „Und dann sind wir der Überzeugung, dass diese Zeiten auch wieder vorbei sind.“ Zeiten, in denen der letzte Ligasieg vom 10. Oktober datiert. Und Zeiten, in denen der SEF gegen einen Aufsteiger wie Palzing nicht über ein 1:1 hinauskommt und gegen einen Kreisliga-Abstiegskandidaten aus dem Toto-Pokal Donau/Isar fliegt: Am Mittwochabend unterlag der SEF in Berglern mit 0:1.

Personalmisere keine Ausrede

Was Thalhammer auch nicht als Ausrede gelten lassen will, ist die aktuelle Personalmisere. Beide Stürmer, Joshua Steindorf und Christian Schmuckermeier, die immerhin zusammen auf 17 Tore kommen, fehlen seit Wochen. Und ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein SVA Palzing verletzte sich nun auch noch Louis Goldbrunner schwerer im Gesicht. Vielmehr üben sich die Domstädter in Durchhalteparolen, zwei Begegnungen stehen bis zur Winterpause noch aus. „Wir müssen jetzt einfach so viele Punkte wie möglich holen“, erläutert Thalhammer.

Thalhammer schwärmt von Walpertskirchen

Leicht wird die Aufgabe nicht, geht die Reise am Sonntag doch zum Spitzenreiter SV Walpertskirchen, der nach dem Aufstieg nahtlos an die starke Kreisliga-Runde angeknüpft hat. „Die spielen eine überragende Saison“, schwärmt Thalhammer, vor allem spiele Walpertskirchen konstant. Eine Sache, die dem SEF heuer abgeht.

Problem auch am Sonntag: Freisings Trainer Heiko Baumgärtner steht weiterhin nur eine Rumpftruppe zur Verfügung, einige Akteure spielen angeschlagen. Zudem musste Goldbrunner nach dem Palzing-Spiel eine Nacht im Krankenhaus verbringen, er wird längere Zeit fehlen. Auch das hatte sich die Eintracht sicher anders vorgestellt.